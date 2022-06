MOBILEUM EXPLORA REDES DE ÚLTIMA GERAÇÃO NA WEMEET AMERICAS 2022

A conferência de dois dias reuniu especialistas e líderes em telecomunicações do mundo todo para discutir o futuro do setor e apresentou novas soluções transformadoras

CUPERTINO, Califórnia, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas de telecomunicações, organizou sua conferência anual WeMeet Americas em Miami, Flórida, na semana passada. Com a participação de clientes e parceiros da Mobileum, entre os palestrantes estavam os principais executivos do setor da Amazon Web Services, T-Mobile, Verizon, Dish e muito mais. A conferência deste ano se concentrou na operação da rede de última geração.

"O ecossistema de soluções da Mobileum é a cola de nosso futuro conectado", disse Ron Haberman, diretor de produtos da Mobileum. "De streaming contínuo, casas inteligentes e direção autônoma até defesas aprimoradas de segurança cibernética, cirurgias remotas e fábricas totalmente automatizadas, o conjunto abrangente de serviços de roaming, rede, segurança, gestão de riscos, testes e monitoramento da Mobileum estão possibilitando um mundo mais conectado." Na WeMeet Americas, o roteiro da estratégia de produtos de Haberman descreveu o papel indispensável que a empresa desempenha em cada parte da cadeia de valor de rede móvel, desde a operadora da rede até o usuário final.

Na conferência, a Mobileum demonstrou a nova versão de sua Active Intelligence Platform™ (AIP). A AIP integra todas as soluções líderes do setor da empresa em uma plataforma contínua, permitindo que os provedores apoiem todo seu portfólio de serviços de negócios digitais, conectividade e valor agregado em vários domínios funcionais. Uma das maiores operadoras de rede dos EUA já está utilizando esta nova versão da AIP, e várias outras empresas em todo o mundo estão atualmente alavancando seus dados acionáveis em tempo real.

Outras soluções transformadoras apresentadas na WeMeet Americas incluem:

Roamflow : permite que as operadoras garantam uma experiência ininterrupta para o cliente e receitas de atacado, uma vez que produzem redes 2G/3G e reorganizam o espectro para o 5G

Com mais de mil clientes em 180 países, mais de nove entre dez operadoras de telecomunicações do mundo são clientes da Mobileum. "Não estamos só ajudando as operadoras de rede móvel a aumentar diretamente o faturamento, a eficiência operacional e a experiência do cliente", disse Bernardo Lucas, diretor de marketing e estratégia. "Somos parceiros importantes no crescimento de seus negócios empresariais e na capitalização estratégica em novas linhas de negócios que estão sendo viabilizadas por meio da adoção do 5G e da IoT, ajudando a estabelecer as bases para a próxima geração de usuários on-line e máquinas."

Cento e cinquenta pessoas de mais de 20 países participaram da conferência, incluindo representantes de 30 operadoras de redes móveis.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma importante prestadora de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência do consumidor. Mais de mil clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede profunda com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Sediada no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Grécia, Índia, Indonésia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

