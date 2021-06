Mobileum Inc. adquire a Convene Networks

CUPERTINO, Califórnia, 23 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos, testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que adquiriu a Convene Networks, provedora de tecnologia de soluções integradas de redes centrais 3G/4G/5G. A aquisição expande a pegada de tecnologia de rede central da Mobileum, estendendo seu portfólio de soluções 5G Core ("5GC") e oferecendo soluções comerciais 5G prontas para uso ("COTS") para pequenas operadoras e redes privadas.

Esta aquisição segue a recente aquisição da Developing Solutions e está em linha com a estratégia de crescimento da Mobileum desde sua aquisição pela Audax Private Equity em 2016, à medida que continua a construir um conjunto integrado de soluções analíticas para apoiar as operadoras de telecomunicações à medida que lançam o 5G, lançam novos serviços de IoT e aceleram sua transformação digital.

A plataforma Active Intelligence da Mobileum é uma tecnologia líder de análise focada em telecomunicações que oferece suporte a roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos e testes. A Convene Networks aumentará seus recursos de redes centrais, fornecendo os elementos de rede necessários para dar suporte a uma infraestrutura totalmente virtualizada e segura, e estendendo as funções críticas de autenticação central 5G, gerenciamento de assinaturas e análise. Com esses novos recursos, a Mobileum pode oferecer às operadoras de telecomunicações uma rede 5G mais ampla, que oferece como um pacote integrado, que é escalável e altamente eficiente, e que pode ser usada para suportar pequenas operadoras e casos de uso de rede privada.

"A Convene Networks é uma empresa de tecnologia excepcional com um conjunto de produtos inovadores que ajudarão a acelerar nossa estratégia de crescimento 5G. O portfólio de soluções de rede da Mobileum tem ajudado os provedores de serviços a monetizar seus ambientes de rede e serviço, permitindo que eles ofereçam serviços B2B e B2C de próxima geração com eficiência incomparável. Esta aquisição fortalece nossas bases e expande nossas soluções no centro do 5G, além de oferecer uma "fortaleza" para construir e desenvolver nossa visão 5G", afirmou Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum.

O portfólio de produtos da Convene Networks, incluindo o controlador de sessão e roteamento ConveneGSC GTP, o servidor de subscrição residencial ConveneHSS, o registro de identidade de equipamentos ConveneEIR, se integrará ao portfólio de inteligência ativa da Mobileum, e a sua equipe de engenharia reforçará a equipe de especialistas em redes centrais da Mobileum.

Sobre a Audax Private Equity

O Audax Group é uma gestora líder de investimentos alternativos com escritórios em Boston, Nova York e São Francisco. Desde sua fundação em 1999, a empresa arrecadou mais de US$ 27 bilhões em capital em seus negócios de capital privado e dívida privada. A Audax Private Equity investiu mais de US$ 6 bilhões em mais de 135 plataformas e mais de 950 empresas complementares e, atualmente, está investindo fazendo investimentos provenientes de seu sexto financiamento de capital privado de US$ 3,5 bilhões. Por meio de sua abordagem disciplinada de compra e construção, a Audax procura ajudar as empresas de plataforma a realizar aquisições complementares que impulsionem o crescimento do faturamento, otimizem as operações e aumentem significativamente o valor do capital. Com mais de 250 funcionários e mais de 100 profissionais de investimento, a empresa é uma parceira líder de capital para empresas norte-americanas do segmento médio do mercado. Para mais informações, acesse o site da Audax Private Equity: www.audaxprivateequity.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Convene Networks

A Convene Networks é uma provedora de soluções de software para os mercados sem fio e de telecomunicações. A Convene Networks fornece soluções confiáveis e de alta disponibilidade para atender às necessidades do cliente, transformando a maneira como os provedores de serviços de telecomunicações projetam e aumentam suas redes. O foco principal da empresa é desenvolver soluções de software de rede de telecomunicações de alto desempenho que sejam construídas para a NFV. As soluções da Convene Networks permitem que os provedores de serviços ampliem rapidamente os nós críticos da rede móvel para atender às demandas de todas as suas redes em constante mudança, ao mesmo tempo em que oferecem desempenho líder de mercado. A Convene Networks ajuda os provedores de serviços de telecomunicações a acelerar a inovação, removendo as complexidades das plataformas de hardware dedicadas, para que possam se concentrar em impulsionar seus negócios.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma fornecedora líder de análises de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos e testes de conectividade domésticos e internacionais. Mais de 900 operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais em Dubai, Alemanha, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

