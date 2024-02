Mobileum sélectionné comme plateforme technologique pour le projet mondial de voiture connectée de NTT Communications

Mobileum déploiera une suite intégrée pour la voiture connectée, comprenant une plateforme de gestion de la connectivité, des solutions de gestion de la fraude IoT et des solutions d'assurance des services IoT

CUPERTINO, Californie, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), fournisseur mondial de solutions d'analyse des télécommunications de premier plan, est heureux d'annoncer que NTT Communications Corporation (NTT Com), une filiale du Groupe NTT, a sélectionné Mobileum pour fournir la plate-forme technologique permettant de fournir ses solutions de voiture connectée à un équipementier automobile mondial. Mobileum fournit des solutions de gestion de la connectivité, de test de la connectivité et de prévention de la fraude pour le marché des voitures connectées. La solution offre une approche intégrée pour la gestion de la connectivité eSIM, les tests de qualité et la détection et la prévention de la fraude dans l'ensemble du portefeuille de voitures connectées NTT Com.

Selon Juniper Research, le nombre de voitures connectées devrait augmenter de 91 %, pour atteindre 367 millions d'ici 2027, contre 192 millions en 2023. Les constructeurs automobiles fournissent de plus en plus de services d'infodivertissement, de sécurité et de services publics connectés pour créer de nouvelles sources de revenus numériques et améliorer l'expérience client. Pour assurer la sécurité et la qualité de ces services, les constructeurs ont besoin d'une plateforme pour tester la connectivité, étendre les services numériques et protéger les clients finaux. NTT Com s'appuiera sur la solution intégrée de Mobileum, combinant une plateforme de gestion de la connectivité (CMP) avec des solutions d'assurance de service et de gestion de la fraude, afin d'offrir aux constructeurs automobiles un parcours client cohérent et de haute qualité. Cela permettra à NTT Com de déployer, tester et sécuriser de vastes infrastructures connectées, répondant ainsi aux besoins évolutifs de l'industrie automobile.

Avec la prolifération des services numériques et l'expansion du parc automobile connecté, l'industrie automobile est confrontée à des préoccupations accrues concernant la connectivité continue, introduisant des risques de sécurité et de fraude qui peuvent avoir un impact négatif sur les différentes parties prenantes, y compris les constructeurs automobiles, les entreprises et les consommateurs. L'augmentation des données générées par les voitures connectées place les flottes commerciales des entreprises à une vulnérabilité accrue aux menaces potentielles de ransomware. La vie privée, la sécurité et les données personnelles des consommateurs sont maintenant plus exposées aux fraudeurs potentiels. Pour relever ces défis, les constructeurs automobiles sont particulièrement vulnérables aux attaques de ransomware. Avec la mise en œuvre d'une plateforme combinée de gestion de la connectivité et d'une solution de gestion de la fraude IoT, NTT Com peut atténuer ces risques, garantissant une expérience de connectivité IoT sûre et sécurisée pour ses clients de véhicules avancés et de mobilité.

La solution de gestion des risques de fraude IoT de Mobileum s'appuie sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle et apprend en permanence à partir des données traitées par le système, ce qui permet à NTT Com d'évaluer les risques potentiels, de définir des contrôles, de surveiller les événements et de mettre en œuvre et de suivre les plans de remédiation à la demande. Ses capacités analytiques avancées offrent à NTT Com une visibilité de bout en bout en temps réel pour éviter les événements à risque importants et prévenir les pertes potentielles.

La solution d'assurance de service IoT de Mobileum est une réponse à l'expansion rapide des appareils IoT sur les différents marchés. Elle permet aux équipementiers de fournir des services fiables non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, en assurant une couverture complète et une continuité de service sans faille pour les déploiements IoT. La solution de Mobileum évalue les services IoT sur les infrastructures de réseau central et radio, en effectuant des tests de bout en bout de la connectivité de la plateforme, du transfert de données, de l'intégrité des données et de la surveillance des applications, tout en validant également les fonctions d'économie d'énergie pour les appareils IoT.

« Dans le cadre de notre mission consistant à fournir des solutions à forte valeur ajoutée à nos entreprises clientes, NTT Com s'attache à garantir une expérience client optimale. Nous avons choisi Mobileum parce qu'elle a fait preuve d'une compréhension approfondie des besoins de nos clients et de nos exigences, et qu'elle a démontré une expertise avérée en matière de gestion de la connectivité, de tests et de prévention de la fraude. Les solutions de voiture connectée de Mobileum sont flexibles, tournées vers l'avenir et élargissent notre capacité à fournir une connectivité automobile de bonne qualité et une bonne visibilité avec la prévention de la fraude, ce qui contribuera à améliorer l'expérience client », a déclaré Yuji Tamai, directeur des services 5G et IoT chez NTT Communications.

« Alors que le marché des voitures connectées continue de croître, la gestion de la connectivité IoT, les tests de la voiture connectée, l'assurance et la prévention de la fraude seront des priorités essentielles pour l'industrie automobile. Les fournisseurs de services comme NTT Communication sont dans une position unique pour accélérer la croissance du marché des voitures connectées, en fournissant une connectivité rapide, fiable et sûre. Mobileum est ravi de jouer un rôle central dans l'expansion de ses capacités sous-jacentes de gestion de la connectivité, de test, de sécurité et de prévention de la fraude », a déclaré Raja Hussain, directeur des recettes chez Mobileum. « Mobileum s'est engagé à assurer sa présence au Japon et a incorporé une filiale locale, Mobileum Japan KK, en 2022 pour continuer à investir davantage au Japon. » Pour en savoir plus sur les solutions IoT et de voiture connectée de Mobileum, rendez-vous sur le stand de Mobileum (Hall 2J50) au Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne, du 26 au 29 février 2024.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent le chiffre d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux à travers le monde, en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Japon, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter

À propos de NTT Communications

NTT Communications résout les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à utiliser des solutions d'infrastructure informatique gérées pour surmonter la complexité et les risques dans leurs environnements informatiques. Ces solutions sont soutenues par nos infrastructures mondiales, y compris des réseaux publics et privés de premier rang à la pointe de l'industrie, qui couvrent plus de 190 pays / régions, les installations de centres de données les plus avancées au monde (plus de 500000 m2) et des technologies de pointe pour le cloud, la sécurité et l'IA. En tant que fournisseur principal des services et solutions d'entreprise du groupe DOCOMO, nous créons de la valeur en fournissant un soutien à l'échelle mondiale pour la restructuration du secteur et de la société, les nouveaux modes de travail et la transformation numérique dans les communautés, en tirant parti de la 5G, de l'IoT et d'autres technologies sous la marque « docomo business ». Avec NTT Ltd., NTT Data et NTT DOCOMO, nous formons le groupe NTT.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.ntt.com/en/about-us/