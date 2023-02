Mobileum traz para casa prêmios de inovação da Juniper Telco pelo quarto ano consecutivo

Future Digital Awards para Melhor Direção de Roaming e Mais Inovadora Proteção Antifraude por SMS

CUPERTINO, Califórnia, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornecedora líder global de soluções de análise de telecomunicações, tem o prazer de anunciar que foi nomeada vencedora Platinum em duas categorias para o Juniper Future Digital Awards, Melhor Solução de Direção de Roaming (Best Steering of Roaming Solution) e a Mais Inovadora Solução Antifraude por SMS (Most Innovative Anti-SMS Fraud Solution). Esses prêmios reconhecem as soluções mais inovadoras e revolucionárias que operam nos mercados de telecomunicações, segurança e operadoras de rede. Este é o quarto ano consecutivo que a Juniper reconheceu as soluções da Mobileum por suas excepcionais contribuições para o setor de telecomunicações.

Melhor Solução de Direção de Roaming

Desde 2020, a Mobileum recebe consistentemente as melhores honras por suas soluções de roaming. Este ano, a Mobileum detém a posição de liderança para sua solução Mobileum SoR. Com mais de 350 usuários ativos de direção de roaming, ela otimiza as margens de roaming orientando o tráfego de roaming para as redes preferidas de uma operadora com base em insights analíticos sobre tecnologia, preço, qualidade de serviço, acordos de tráfego mútuo e custos de atacado.

Os principais benefícios do uso da Mobileum SoR incluem a capacidade das operadoras de:

Aumentar a rentabilidade ao cumprir com os compromissos de roaming no atacado com mais precisão e consistência e negociar melhores acordos no atacado.

ao cumprir com os compromissos de roaming no atacado com mais precisão e consistência e negociar melhores acordos no atacado. Assegurar a experiência do cliente , maximizar a receita e garantir a combinação certa de serviços com base no tipo de dispositivo e nos serviços do assinante.

, maximizar a receita e garantir a combinação certa de serviços com base no tipo de dispositivo e nos serviços do assinante. Adaptar-se às mudanças tecnológicas com controle de direção contínuo em todas as tecnologias, incluindo LTE, VoLTE, IoT, redes privadas e 5G.

com controle de direção contínuo em todas as tecnologias, incluindo LTE, VoLTE, IoT, redes privadas e 5G. Personalizar políticas de roaming para diferentes segmentos de clientes e capacidades de dispositivos.

para diferentes segmentos de clientes e capacidades de dispositivos. Ter uma vantagem competitiva com a continuidade do serviço móvel em todos os segmentos de clientes, dispositivos e todas as principais gerações e tecnologias móveis.

Solução Mais Inovadora de Proteção Antifraude por SMS

A Mobileum conquistou o prêmio Platinum este ano por sua solução SMS Firewall, superando a indicação de ouro do ano passado. O SMS Firewall da Mobileum oferece proteção em tempo real aos serviços de mensagens atuais e futuros das operadoras, mantendo intactas as preferências pessoais e políticas de privacidade de seus assinantes. Contando com uma abordagem baseada em IA/AM, ele descobre padrões de ameaças desconhecidos automaticamente para melhorar a proteção contra ameaças, tempos de resposta mais rápidos e gerenciamento de ameaças mais fácil. Ele detecta e impede o tráfego de rota cinza A2P, spam e smishing de SMS, bypass de SMS, caixas SIM, spam de SMS e Flubot, protegendo os clientes contra ataques maliciosos e melhorando a experiência do usuário final. Além disso, aumenta as eficiências operacionais ao separar o tráfego faturável do tráfego fraudulento e reduz os custos operacionais por meio da automação completa, da detecção de ameaças à prevenção.

"A Mobileum está extremamente orgulhosa de ser reconhecida pela Juniper por esta honra por quatro anos consecutivos. Nosso objetivo é, e sempre foi, garantir que nossos clientes CSP sempre tenham as ferramentas mais recentes disponíveis para oferecer aos seus assinantes a cobertura de segurança e de alta qualidade onipresente que esperam", afirmou Bernardo Lucas, diretor de marketing da Mobileum.

Para saber mais sobre as soluções de roaming e segurança de rede da Mobileum, vá até o estande da Mobileum (Hall 2J50) no Mobile World Congress em Barcelona, Espanha, de 27 de fevereiro a 2 de março de 2023.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma fornecedora líder de soluções analíticas da Telecom para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade nacional e internacional e inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar profunda inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios globais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

Saiba mais em https://www.mobileum.com e siga @MobileumInc no Twitter.

