Mobilisant plus de 15 millions de travailleurs, Firstup redéfinit l'expérience numérique des employés pour chaque entreprise

SAN FRANCISCO, Sept. 15, 2021 /PRNewswire/ -- SocialChorus et Dynamic Signal, deux leaders SaaS à forte croissance sur le marché de l'expérience numérique des employés (DEX), ont fusionné pour créer le leader de la catégorie, Firstup, une nouvelle société créée pour réimaginer la connexion avec les employés grâce à des communications transformatrices avec le personnel. Firstup incarne une vision de l'avenir de la main-d'œuvre moderne, dans laquelle les entreprises futuristes axées sur l'employé peuvent atteindre chaque travailleur, partout, interagir et établir des liens avec lui.

Grâce à la présence de plus de 15 millions de travailleurs sur la plateforme Firstup, répartis dans 180 pays, l'entreprise s'appuie sur les bases des pionniers de la communication avec les employés. La force de Firstup est renforcée par la plus grande communauté de clients au monde, composée de professionnels de l'expérience et des communications avec les employés de près de 500 entreprises, dont 40 % des entreprises du Fortune 100. En combinant l'étendue et la diversité de cette communauté de clients avec la seule solution de communication véritablement avancée et adaptée aux entreprises capable d'atteindre chaque travailleur, Firstup est idéalement positionnée pour innover et réaliser une forte croissance.

« Notre nouvelle entreprise porte l'engagement authentique des employés à un tout autre niveau », a déclaré Gary Nakamura, PDG de Firstup. « Nous créons des logiciels pour aider tous les employés, qu'ils travaillent au bureau ou à domicile, dans les ateliers ou en première ligne, parce qu'une main-d'œuvre intégrée et unifiée est essentielle au succès de l'entreprise et à sa culture. Nous pensons que lorsque les organisations créent une expérience numérique des employés qui fonctionne pour tous, la connexion entre les employés et leur entreprise se débloque enfin. Les signaux qui en résultent fournissent des informations sur le personnel dont les dirigeants n'avaient pas connaissance auparavant. »

Lorsque les entreprises ignorent ce que pensent leurs employés, tout désengagement ou mécontentement non détecté peut conduire à un point de basculement du bien-être du personnel. Surnommé « la Grande démission de 2021 », le déluge de travailleurs abandonnant leur emploi au cours de l'année écoulée nous a incités à comprendre les raisons de ce phénomène de masse. Firstup a donc fait réaliser une étude auprès de plus de 23 000 travailleurs au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l'Union européenne. Cette enquête indépendante a révélé un appel palpable à l'action pour que les organisations fassent preuve de plus de transparence quant à leurs objectifs et initiatives, reconnaissent et valorisent les contributions des employés, et établissent des liens significatifs avec les dirigeants et les collègues.

« Chez nos clients, nous voyons l'impact qu'une connexion authentique des employés avec la direction et la culture a sur leurs résultats. Nous pouvons proposer une solution à près de la moitié des travailleurs qui ont une interaction limitée avec leur équipe dirigeante et aux deux tiers qui ne sont pas convaincus que l'équipe dirigeante est consciente de leur valeur », a déclaré Nicole Alvino, fondatrice et directrice de la stratégie de Firstup. « Ce manque d'alignement est un énorme problème pour les entreprises dont les relations avec le personnel de direction sont essentielles pour atteindre leurs objectifs et favoriser la fidélisation du personnel. Alors que 63 % des travailleurs dans le monde et 70 % des travailleurs américains indiquent désormais qu'ils préfèrent travailler à domicile, il est plus urgent que jamais pour les entreprises d'interagir et d'établir des liens avec leurs employés, où qu'ils soient."

Cliquez ici pour obtenir des copies complètes des rapports de recherche dans le monde ou aux États-Unis.

Avec Firstup, les entreprises sont en mesure de mettre efficacement à la disposition de chaque employé la bonne information au bon moment. « Le fait de travailler avec des centaines de grandes entreprises dans le monde entier nous a permis de constater l'impact qu'une connexion authentique avec les employés peut avoir sur une organisation », a déclaré Jim Larrison, fondateur et responsable de l'expérience client chez Firstup. « Les PDG peuvent utiliser des vidéos pour partager les mises à jour des activités de l'entreprise, les chefs de ligne peuvent recourir à des campagnes pour assurer le respect des politiques de sécurité, et les employés peuvent renforcer la communauté grâce au contenu généré par les utilisateurs directement depuis leur appareil mobile. Mais surtout, le fait d'être en mesure d'atteindre efficacement tous vos employés vous permet de déterminer ceux avec qui vous êtes réellement en contact et ceux qui sont en difficulté. Grâce à ces informations, nos clients peuvent prendre des mesures pour atteindre les travailleurs qui ont le plus besoin de soutien et investir davantage dans ceux qui ont le plus grand potentiel. »

Firstup redéfinit l'expérience numérique des employés afin de mettre les gens au premier plan et de faire progresser les entreprises. Firstup propose des solutions de communication qui suscitent un engagement authentique et créent des conversations à double sens entre employés et entreprises. Le puissant moteur d'orchestration de l'entreprise permet de connecter chaque employé, partout, sur n'importe quel appareil, avec des informations personnalisées qui l'aident à donner le meilleur de lui-même. 40 % des entreprises du Fortune 100 comme Amazon, ABInBev, Ford et Pfizer ont choisi Firstup pour alimenter leur ligne de front, simplifier leur lieu de travail numérique et libérer le potentiel de leur main-d'œuvre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site firstup.io.

