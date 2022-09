Mobilize lança ClubFiq, seu novo programa de fidelidade

A Mobilize Financial Services apresenta um produto com muitos benefícios para quem interage e se mostra engajado com a marca. Com o ClubFiq, clientes ganham ingressos para eventos e recebem presentes no seu aniversário ou no do contrato

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O comportamento dos consumidores passa por mudanças intensas e, com isso, os serviços precisam evoluir para acompanhar suas necessidades.

Pensando nisso, a Mobilize Financial Services lança seu modelo de programa de fidelidade, no qual o cliente é beneficiado pelo seu relacionamento com o banco, seus produtos, serviços e canais.

O ClubFiq é o programa de fidelidade voltado para clientes que constroem a relação de fidelidade com as marcas por meio do contrato de financiamento com as montadoras Renault e Nissan.

"O programa reconhece o cliente por seu comportamento e relacionamento anterior com o banco e pelo modo como interage na divulgação da marca", explica Elizandra Costa, gerente Executiva Marketing e Clientes da Mobilize Financial Services.

O posicionamento dos clientes é feito de acordo com o relacionamento do cliente com a marca, baseado em três pilares: interação com o banco; fidelidade, atribuindo valor para os contratos renovados, aquisição de serviços e pagamentos sem atraso; e engajamento, a partir do feedback e compartilhamento pelas redes sociais daquilo que os clientes pensam de positivo sobre a marca.

A grande diferença desse programa de fidelidade para as demais opções disponíveis no mercado é que o cliente não precisa efetuar cadastros para se eleger para as categorias ou correr atrás de seus benefícios, conforme evolui na sua posição. A tarefa é realizada diretamente pelo sistema que analisa as interações em todos os pilares de engajamento e vantagens que o banco administra.

O cliente se torna elegível de acordo com os pesos atribuídos pelo banco e avança de nível conforme atinge novas margens de evolução, que são automaticamente identificadas no programa.

"Quanto mais interações, mais rápido o cliente muda na sua escala de classificação e tem acesso aos seus benefícios", pontua Elizandra.

Somente por ingressar no programa de fidelidade o cliente recebe em casa um kit de boas-vindas exclusivo.

De acordo com a segmentação são ofertados diferentes benefícios nos três níveis de perfil de cliente, que são: Tô Curtindo, Sou Fã e Lover.

No primeiro nível, o ClubFiq Tô Curtindo, ao se tornar elegível o cliente já recebe um brinde personalizado, tem acesso a canais de atendimento exclusivos, informações sobre lançamentos de veículos e ofertas disponíveis, e tem direito a ingressos para eventos patrocinados pela Mobilize Financial Services, como shows e cinemas.

Quanto mais utilizar os serviços do banco, mais vantagens e pontuação atinge até chegar à segunda categoria, o ClubFiq Sou Fã.

Além de receber um brinde pelo upgrade, passa a ter acesso a uma plataforma de benefícios e recebe um presente especial no aniversário do contrato.

Conforme o cliente evolui ele atinge o nível ClubFiq Lover, onde receberá mais um presente especial de upgrade, poderá escolher os benefícios na plataforma do programa e receberá ainda um presente na data do seu aniversário.

Todas as ações geram pontos para o cliente e ele vai recebendo as comunicações e orientações do banco de forma personalizada, pois é tratado individualmente.

O programa foi pensado para estreitar ao máximo o relacionamento do banco com seu público, que passa a ser atendido de acordo com seu perfil, necessidades e expectativas.

Afinal, o consumidor moderno não se enquadra mais no atendimento de forma massiva.

A Mobilize Financial Services aposta neste programa de fidelidade e assegura ser um verdadeiro sistema de vantagens, que evolui somente a partir do relacionamento entre cliente e banco, sem depender de outras interferências.

O ClubFiq foi disponibilizado para os clientes Nissan em julho e chegou aos clientes Renault em setembro.

Sobre a Mobilize Financial Services

Como parceira que cuida de todos os seus clientes, a Mobilize Financial Services cria serviços financeiros inovadores para gerar uma mobilidade sustentável para todos. Como subsidiária do Grupo Renault, cujas operações começaram há quase 100 anos, a Mobilize Financial Services é a marca comercial do RCI Banque S.A., um banco francês especializado em financiamento e serviços automotivos para clientes e concessionárias da Alliance.

Com operações em 36 países e quase 4 mil funcionários, o grupo financiou mais de 1,4 milhão de contratos (veículos novos e usados), em 2021, e vendeu 4,7 milhões de serviços.

No final de 2021, os ativos de desempenho médio totalizaram € 44,8 bilhões em termos de financiamento e um EBT (lucro antes de impostos) de € 1.194 milhões.

Desde 2012, o grupo implementou uma operação de arrecadação de depósitos em vários países. No final de dezembro de 2021, os depósitos líquidos arrecadados totalizavam € 21 bilhões, ou 47% do patrimônio líquido da empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906751/1.jpg

FONTE Mobilize Financial Services

