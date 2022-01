Mobilus Labs obtient un financement de 2,7 millions de dollars pour intensifier le développement et le déploiement international de sa plateforme de communication vocale de l'industrie 4.0.

Le produit phare de Mobilus Labs est un casque d'écoute bidirectionnel à conduction osseuse breveté qui s'intègre dans les casques de sécurité et peut potentiellement remplacer et/ou améliorer les radios portatives. La technologie mains libres et « oreilles libres » est conçue pour permettre des communications vocales claires et sûres dans des environnements extrêmement bruyants et dangereux. La plateforme logicielle de communication vocale de l'entreprise, mobiTALK, accompagne le mobiWAN et fournit une solution complète pour les communications radio logicielles en ligne/hors ligne. En 2019, la première génération du mobiWAN a été lancée et, en collaboration avec Trimble, est devenue la solution audio exclusive pour le Trimble XR10 avec le dispositif de réalité mixte Microsoft HoloLens 2.

Depuis la clôture de son précédent tour d'investissement en 2020, mené par Vinci BV, la société s'est concentrée sur le développement et la fabrication de la deuxième génération de casques d'écoute à conduction osseuse mobiWAN et de la plateforme logicielle mobiTALK. Pendant cette période, la société a également commencé à tester sa technologie dans une usine de Chevron, marquant ainsi l'entrée de Mobilus dans le secteur du pétrole et du gaz. Le mobiWAN a également été récemment reconnu par le TIME Magazine comme l'une des 100 meilleures inventions de 2021.

« Des communications vocales claires sont particulièrement précieuses dans les zones dangereuses. Notre essai du dispositif Mobilus nous a permis d'évaluer son potentiel pour améliorer la sécurité des travailleurs, en particulier dans les environnements industriels très bruyants », a déclaré Barbara Burger, vice-présidente de l'innovation et présidente des innovations technologiques chez Chevron. « Nous sommes ravis de ce dernier investissement de notre Fonds de base pour l'énergie (Core Energy Fund), qui se concentre sur les technologies susceptibles d'améliorer les performances de nos activités pétrolières et gazières traditionnelles. »

« Mobilus possède une technologie unique et polyvalente qui permet aux travailleurs de première ligne de l'industrie d'avoir une expérience de communication du XXIe siècle. Non seulement la technologie basée sur la conduction osseuse est extrêmement efficace mais elle permet également d'utiliser les fonctions voix-texte et l'assistant vocal, même en présence d'un bruit de fond important. En tant que tel, Mobilus a le potentiel de numériser la communication dans une myriade d'industries. Nous sommes très heureux de travailler avec ce produit remarquable et cette équipe visionnaire. Nous sommes convaincus qu'avec la participation de Chevron à cette aventure, Mobilus est plus fort et prêt pour une croissance plus importante que jamais », a déclaré Selale Zaim Gorton, responsable du comité d'investissement chez Vinci.

La mission de Mobilus Labs est de réinventer les communications vocales pour les rendre plus sûres, plus claires et plus fiables dans les environnements les plus difficiles des secteurs de la construction, de la fabrication et de l'énergie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mobiluslabs.com .

Vinci investit dans des entreprises technologiques en phase de croissance, principalement en Turquie, en Allemagne et au Royaume-Uni, en mettant l'accent sur les secteurs de la mobilité, de la chaîne d'approvisionnement, du stockage/de la gestion de l'énergie et de l'industrie 4.0. Avec Inci Holding (www.inciholding.com.tr) comme investisseur stratégique, Vinci vise à ajouter de la valeur aux entreprises de son portefeuille en tant que véritable partenaire stratégique grâce à ses ressources et à son expérience industrielle.

Chevron Technology Ventures (CTV) recherche des technologies développées en externe et de nouvelles solutions commerciales susceptibles d'améliorer la façon dont Chevron produit et fournit de l'énergie abordable, fiable et toujours plus propre.

