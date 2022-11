Mobiuspace se destaca em estudo divulgado pela AppsFlyer

BELO HORIZONTE, Brasil, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A AppsFlyer - uma das principais empresas no mundo de mensuração de marketing e experiência em plataformas (APPs) - anunciou recentemente a 15a edição do "Performance Index". A Mobiuspace se destacou em uma série de categorias, entre elas "Shopping - General Retail", "Life & Culture" e "Finanças" junto com algumas das maiores plataformas de publicidade de América Latina e do mundo.

"É bastante importante ressaltar que, dentre todas as empresas citadas, a Mobiuspace é a única que atua junto a um público jovem de categorias B, C e D. Somos a mais segmentada dentre todas as listadas e atuamos no mercado com uma segmentação bem diferente do que os outros mencionados",, afirma Anderson Silva, head of revenue and growth para a América Latina da Mobiuspace.

No relatório apresentado pela AppsFlyer, foram analisados vários fatores que buscavam entender a qualidade do tráfego que as plataformas de anúncio entregam aos seus clientes. Entre elas a retenção, valor de conversão e qualidade dos leads gerados. De acordo com a pesquisa, a Mobiuspace ficou em oitavo lugar na no ranking de "Shopping - General Retail", 12º lugar no ranking de "Life & Culture" e 16º lugar no ranking de "Finanças", entre os usuários de Android.

"Estarmos listados entre as principais plataformas em tantas categorias mostra que estamos atingindo nossa missão de fazer com que nossos anunciantes tenham crescimento contínuo e cresçam aumentando seu faturamento. A pesquisa comprova que, no recorte de público que trabalhamos, somos sem dúvida uma das melhores opções do mercado", destaca Anderson.

Mais sobre a Mobiuspace

Pioneira em focar em mercados emergentes, a Mobiuspace se estabeleceu em locais como a América Latina, o Oriente Médio e o Norte da África, desde que foi fundada. Especialmente na América Latina, depois de mais de seis anos, a empresa construiu uma grande base de usuários locais com seu portfólio de produtos de entretenimento. Apostando em uma sólida base de usuários, compreensão dos mercados locais e insights baseados em dados, a Mobiuspace vem se solidificando de forma muito rápida como uma das principais plataformas para os anunciantes dos mercados locais.

Presente em mais de 100 países e com mais de 1 bilhão de usuários, a empresa oferece produtos de entretenimento por meio de seus aplicativos, como o Lark Player. Com sua enorme cobertura regional, grande base de usuários e solução de anúncios madura, a empresa busca inspirar todos os cantos do planeta por meio da tecnologia.

