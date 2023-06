Modelo Data Creative In-House garante crescimento digital de 156% ao Grupo Carajás em parceria com a WeOnne

Segundo maior home center do Nordeste muda o patamar de seu Marketing, em linha com a transformação digital, e cresce o faturamento em 156%

SÃO PAULO, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo maior home center do Nordeste e um dos mais importantes do país, o Grupo Carajás mudou o padrão de atuação de sua área de marketing. A empresa decidiu sair do modelo tradicional de relacionamento entre marca e agência, para outro alinhado às novas necessidades dos consumidores nos ambientes digitais. É o Data Creative In-House, em parceria com a Weonne, que trouxe ganhos significativos para a marca, com uma participação expressiva de 20% de fluxo de pessoas nas lojas físicas e um crescimento de 156% nos canais digitais em 2022, comparado ao ano anterior.

Em meio às mudanças, chegaram ao Grupo dois profissionais experientes do mercado, Michele Auada, ex- Kalunga, e Renan Pianucci, ex-Culligan Brasil. Desde novembro de 2021, os profissionais assumiram a gerência de marketing e de e-commerce, respectivamente, motivados a desenvolver, principalmente, outro padrão de relacionamento com o cliente.

E os resultados não demoraram a chegar. Com investimentos no Customer Experience (CX), a Carajás comemora o crescimento de 156% nos canais digitais da marca - e-commerce, aplicativo e televendas, além do crescimento e faturamento tiveram um ótimo resultado na evolução do NPS de atendimento por Whatsapp - passando de NPS 33, em janeiro de 2022, para um NPS de 85, em janeiro de 2023 - além da consolidação das estratégias de omnichannel, diversas melhorias de UX (User Experience) e jornada de compra. Com isso, a expectativa é de um aumento de faturamento em até 50% neste ano, diz Renan Pianucci.

"O movimento que estamos fazendo representa uma resposta da marca aos consumidores, ávidos por informações sobre produtos e serviços e por novas experiências de consumo. Estamos em uma nova fase de maturidade de nossa área de Marketing, mais próximos das pessoas, e isso tem gerado resultados significativos para o negócio, diz Michele Auada

De acordo com a empresa, o Data Creative In-House tem sido fundamental em todos os esforços de mudanças da empresa até aqui. "Em especial, esse modelo está nos despertando para a emergência de um sistema permanente interno sobre o uso de dados. É algo inovador no mercado, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Estamos combinando a tendência do data-driven, a capacidade criativa das campanhas e a agilidade e eficiência da chamada "agência no cliente", explica Michele.

Outra frente de bastante sucesso foi a criação do "Comitê de Cliente", responsável pelo apontamento de eventuais problemas e pela antecipação de soluções para essas dores, ademais tiveram um forte posicionamento sobre onde querem chegar. "Nossa meta é ser a referência regional de home center, especialistas em construção, reforma e decoração. A nossa virada já aconteceu e em 2023 estamos estruturando todos os planos já traçados. O caminho é certeiro para o sucesso", comemora Renan Pianucci.

A pesquisa "Tendências Globais em Creative In-Housing" confirma que as marcas estão produzindo cada vez mais conteúdo internamente a partir de agências In-House. O estudo realizado pela World Federation of Advertisers (WFA), em parceria com o Observatório Internacional, indicou que 57% das marcas globais mantinham agências internas.

Na Carajás, a Weonne desenvolveu um squad com sete profissionais, de diferentes perfis, que contam com suporte técnico de outros especialistas da agência, em áreas como mídia e tecnologia. "São pessoas altamente capacitadas que dialogam com negócios e publicidade e que estão imersas integralmente no dia a dia do cliente", explica Alvaro Mendonça, CSO da Weonne.

"Os nossos antigos parceiros não tinham feeling comercial com o nosso negócio, não entendiam as nossas demandas. Com a Weonne, conseguimos alcançar outro patamar, bem mais desenvolvido, com grande capacidade de respostas às demandas diárias de comunicação nos perfis da marca nas redes sociais, nos canais digitais de atendimento e em nossa plataforma de e-commerce. Nossas entregas estão, agora, orientadas para performance", explica Michele. De acordo com a executiva, o modelo aportado pela Weonne também tem sido fundamental na capacitação técnica dos profissionais de marketing do Grupo Carajás.

Pianucci revela que a proposta da Weonne aportou profundidade de intenções, porque os profissionais vivem diariamente as tensões da empresa. Dessa forma, eles conseguem ser proativos e ágeis. "Tudo que fazemos agora carrega um objetivo claro, alcançando os consumidores de forma sistêmica, no e-commerce e na loja física", destaca.

Em 2023, além de uma gestão mais humanizada, a Carajás quer construir uma jornada e visão de negócio conjunta para otimizar todos os departamentos da empresa à uma melhor comunicação com stakeholders. Fábio Torino, CEO da Weonne, relata que as métricas da mídia de massa se mostram pouco justas e efetivas e mais segmentadas e efêmeras, e que as in-houses emergem como uma solução bastante inteligente e efetiva para sanar essa demanda.

"A nova versão de uma In-House vai além dos squads. Ela também é criativa e inclui a cultura de dados. Na Weonne trabalhamos em uma proposta ambientada na nova arena da comunicação, renunciando à prática cartesiana. O jogo, as regras e os jogadores já evoluíram – e a análise de dados antecipa a criação. Entretanto, isso não anula o desafio de despertar os melhores sentimentos nas pessoas, de provocar algo incomum. Afinal, é função da arte, de modo geral", diz Torino.

Sobre a Carajás:

A empresa é uma varejista brasileira, consolidada entre os maiores Home Centers do país, ocupando a quinta posição no Brasil no ranking Anamaco 2021-2022.

A companhia possui mais de três mil e quinhentos colaboradores e uma operação de 13 unidades de negócios, que é composta por lojas e centros de distribuição, sendo 4 unidades em Alagoas (Maceió e Arapiraca), 3 na Paraíba (João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande), 1 no Rio Grande do Norte (Natal), 4 no Ceará (Juazeiro, Fortaleza e Eusébio) e 1 unidade no Piauí (Teresina).



