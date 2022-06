Modelo de paredes de concreto armado ARXX é a solução para custo de obra mais barata

Método de construção ARXX pode reduzir em até 35% o preço final da obra

SÃO PAULO, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A pandemia da Covid-19 modificou o cenário econômico em todo o país e na área da construção civil, não foi diferente. As paralisações devido à doença fizeram muitos empreendimentos suspenderem as obras, assim como a escassez de material necessário para a mão de obra. Apesar da retomada dos trabalhos, com a chegada das vacinas e a baixa no número de casos da doença, o ano de 2022, trouxe um reflexo dessa paralisação por meio de índices não satisfatórios no setor.