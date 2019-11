Modelo goiana, Mari Camargo, se destaca no mundo da moda dentro e fora do Brasil

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A modelo e digital influencer goiana, Mari Camargo, de apenas 20 anos, vem se destacando no mundo da moda. Mari, que conta com mais de 100 mil seguidores em seu Instagram, o @maricamargok, é presença constante em ensaios fotográficos de marcas famosas de moda feminina, tanto no estado de Goiás, quanto em outros estados do Brasil. Inclusive, a modelo já participou de trabalhos na Europa. Em Londres, Mari Camargo foi garota propaganda de um famoso salão de beleza da capital inglesa, o @rei_do_megahair, além de fazer ensaios fotográficos para uma renomada marca de moda feminina, também localizada em Londres, a @vanessarosauk. Todos esses trabalhos têm rendido muitas coisas boas na carreira de Mari Camargo.