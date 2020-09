Moderna e Grupo Chiesi firmam acordo para desenvolver tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP)

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), empresa de biotecnologia pioneira em terapias e vacinas por meio do RNA Mensageiro(mRNA), e a Chiesi Farmaceutici S.p.A., um grupo de saúde internacional focado em pesquisa (Grupo Chiesi), anunciam uma colaboração visando a descoberta e o desenvolvimento de terapias através do mRNA para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP), uma doença rara progressiva caracterizada pela hipertensão nas artérias dos pulmões com o desenvolvimento de insuficiência cardíaca direita concomitante. Com a incidência de 2 a 5 pessoas por milhão de adultos[1], a HAP tem gerado uma necessidade médica não atendida de novos tratamentos que possam atrasar ou reverter a progressão da doença nos pacientes.

O RNA Mensageiro (mRNA) é um ácido ribonucleico responsável por orientar a síntese de proteínas e levar a informação do DNA do núcleo até o citoplasma, onde a proteína será produzida. Presente em todas as células do corpo, o mRNA ajuda o organismo a produzir as proteínas necessárias para tratar e prevenir doenças.

Sob os termos do acordo, a Moderna liderará os esforços de descoberta, alavancando sua tecnologia líder em mRNA e plataformas de entrega junto com a experiência da Chiesi no campo da biologia da HAP, enquanto o Grupo Chiesi conduzirá as atividades de desenvolvimento e comercialização mundial e financiará todas as despesas relacionadas à colaboração. A Moderna receberá US$25 milhões adiantados e é elegível para mais de US$400 milhões em ações de desenvolvimento, regulatórias e comerciais, bem como royalties de dois dígitos sobre as vendas líquidas.

"Estamos entusiasmados em iniciar esta colaboração com o Grupo Chiesi, que oferece a oportunidade de alavancar ainda mais nossa tecnologia relacionada ao mRNA", disse Stephen Hoge, M.D., presidente da Moderna. "Este novo relacionamento continua nosso compromisso de parceria com empresas que têm experiência destacada em doenças graves e que compartilham nossa visão de usar a terapia com o mRNA para atender às necessidades não atendidas dos pacientes."

Para Ugo Di Francesco, Diretor Executivo do Grupo Chiesi: "O Grupo Chiesi está na vanguarda da inovação e da descoberta de novas terapias para pessoas afetadas por doenças que possuem alta necessidade médica não atendida e o acordo com a Moderna, líder na terapia através do mRNA, confirma nosso compromisso de melhor atender aos pacientes e profissionais de saúde com soluções transformadoras".

Sobre a Moderna

A Moderna está avançando na ciência do RNA mensageiro (mRNA) para criar uma nova classe de medicamentos transformadores para os pacientes. Os medicamentos mRNA são projetados para direcionar as células do corpo a produzir proteínas intracelulares, de membranas ou secretadas que podem ter um benefício terapêutico ou preventivo e ter o potencial de abordar um amplo espectro de doenças. A plataforma da Moderna se baseia em avanços contínuos na ciência básica e aplicada do mRNA e seu desenvolvimento tecnológico e fabricação, proporcionando à empresa a capacidade de buscar em paralelo uma linha robusta de novos candidatos ao desenvolvimento. A Moderna está desenvolvendo terapia e vacinas para doenças infecciosas, imuno-oncologia, doenças raras, doenças cardiovasculares e doenças autoimunes e inflamatórias, de forma independente e com colaboradores estratégicos.

Sediada em Cambridge, Massachusetts, a Moderna atualmente tem alianças estratégicas para programas de desenvolvimento com a AstraZeneca PLC e Merck & Co., Inc., bem como com a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), uma agência do Departamento de Defesa dos EUA; a Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado (BARDA), uma divisão do Gabinete do Secretário Adjunto para Preparação e Resposta (ASPR) dentro do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA e a Coalizão para Inovações de Preparação para Epidemias (CEPI). A Moderna foi nomeada um dos principais empregadores biofarmacêuticos pela Science nos últimos cinco anos. Para saber mais, visite www.modernatx.com.



Sobre o Grupo Chiesi

Com sede em Parma, Itália, a Chiesi Farmacêutica é um grupo internacional de saúde focado em pesquisas com 85 anos de experiência na indústria farmacêutica e presença global em 29 países. A Chiesi pesquisa, desenvolve e comercializa medicamentos inovadores nas áreas de terapia respiratória, medicina especializada e doenças raras. Sua organização de P&D está sediada em Parma (Itália) e está integrada com grupos de P&D na França, EUA, Reino Unido e Suécia para promover os programas pré-clínicos, clínicos e de registro. A Chiesi emprega cerca de 6.000 pessoas. O Grupo Chiesi é uma Benefit Corporation certificada. Para obter mais informações, visite https://www.chiesi.com.br/ .

Declarações Prospectivas da Moderna

Este press release contém declarações Prospectivas dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, conforme emendado, incluindo declarações sobre a colaboração da empresa com Chiesi Farmacêutica para desenvolver e descobrir a terapia do mRNA para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar e as oportunidades potenciais de comercialização a partir de tais esforços. Em alguns casos, as declarações sobre o futuro podem ser identificadas pela terminologia como "vontade", "pode", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "planeja", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "continua", ou o negativo destes termos ou outra terminologia comparável, embora nem todas as declarações sobre o futuro contenham estas palavras. As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa não são promessas nem garantias, e você não deve depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas porque elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da Moderna e que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas. Estes riscos, incertezas e outros fatores incluem, entre outros, o fato de nunca ter havido um produto comercial utilizando a tecnologia mRNA aprovada para uso, e aqueles outros riscos e incertezas descritos sob o título "Fatores de Risco" no mais recente Relatório Trimestral da Moderna no Formulário 10-Q arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e em arquivamentos subseqüentes feitos pela Moderna junto à SEC, que estão disponíveis no website da SEC em www.sec.gov. Exceto conforme exigido por lei, a Moderna se isenta de qualquer intenção ou responsabilidade pela atualização ou revisão de quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa no caso de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da Moderna e falam apenas a partir da data do presente press release.

