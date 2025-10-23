Modernización del programa de Seguro de Desempleo del estado: ayudando a que los usuarios del EDD reciban sus pagos más pronto y de forma precisa

SACRAMENTO, Calif., 23 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como parte de EDDNext, el Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) continúa modernizando su portal de beneficios en línea myEDD, agregando la Herramienta de reporte semanal de salario para ayudar a los beneficiarios del seguro de desempleo a reportar de forma precisa cualquier ingreso que reciban mientras continúan recibiendo beneficios. Esta herramienta combina la implementación de una calculadora de salario junto con instrucciones útiles para explicar cuidadosamente los tipos de ingresos que se tienen que reportar.

Al escuchar a los beneficiarios del seguro de desempleo, el EDD aprendió que los requisitos para reportar salarios pueden ser confusos por la gran variedad de ingresos que se tienen que reportar, las diferencias entre cuándo se ganan los salarios y cuándo son realmente recibidos, y la diferencia entre los ingresos en bruto (lo que se gana antes de las deducciones) y los salarios netos.

"Nuestra nueva herramienta de salario es otro ejemplo de cómo damos prioridad a las mejoras enfocadas en el cliente. Reportar los salarios de forma precisa ayuda a que los californianos reciban sus pagos de beneficios más rápido y reduce los trámites de seguimiento de parte de nuestro personal para que así puedan pasar más tiempo atendiendo a los clientes en las áreas donde sea más necesario".

--Nancy Farias, directora del EDD

El programa de Seguro de Desempleo puede ser complejo. Requiere que las personas que reciben beneficios certifiquen, o respondan preguntas básicas cada dos semanas para informar al EDD que continúan desempleados y continúan siendo elegibles para recibir beneficios.

Los salarios tienen que reportarse al EDD la semana en que se ganan, aún si no han sido pagados. Los beneficiarios que no reportan salarios, o reportan sus ingresos de forma equivocada, podrían recibir un sobrepago, beneficios que tendrán que devolver más tarde.

Hay muchos tipos de ingresos que los trabajadores podrían recibir con la variedad de industrias en California, incluyendo entretenimiento, el cual tiene tipos de ingresos únicos que son en ocasiones difíciles de identificar y seguir de forma precisa para los usuarios del Seguro de Desempleo.

La calculadora de salario de la herramienta incluye instrucciones útiles y menús desplegables fáciles de usar para ayudar a los usuarios a entender mejor los tipos de ingreso que se tienen que reportar. Se pide a los usuarios ingresar información sobre su empleador, el número de horas trabajadas y todos los salarios o ingresos relacionados.

Visite la página Preguntas frecuentes de reporte de trabajo e ingresos para más información, incluyendo cómo los salarios impactan la cantidad semanal de beneficios.

Esta herramienta de reporte de salario será seguida de otras mejoras en línea a las preguntas de certificación quincenal en 2026. En ese momento, el EDD estará actualizando myEDD, haciendo que preguntas sean más fácil de entender y más fácil de completar de forma precisa.

Para más información sobre el proceso de modernización, visite el EDD

FUENTE Employment Development Department (EDD)