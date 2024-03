Modification réussie et prolongation du refinancement par IFCO

IFCO refinance le prêt à terme B en tant que première transaction de modification et d'extension au prix au pair

MUNICH, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, le premier fournisseur mondial de contenants d'emballage réutilisables (RPC) pour les aliments frais, a réussi à refinancer le prêt à terme B dans le cadre d'une transaction de modification et de prolongation plus tôt que prévu. Le volume a été porté à 1640 millions d'EUR et la facilité de crédit renouvelable à 310 millions d'EUR. La transaction a rencontré une très forte demande des investisseurs institutionnels des marchés nationaux et étrangers. Le précédent prêt a été contracté en mai 2019 après l'acquisition conjointe d'IFCO par Triton et ADIA.

Le prêt à terme B a maintenant une durée jusqu'en 2029 et est doté d'une marge d'intérêt initialement favorable de seulement 4,0 pour cent par an. Les conditions de refinancement très attrayantes sont également reflétées dans la renonciation à un escompte d'émission initiale (OID), qui n'a pas été vu en Europe auparavant. Près de 90% des prêteurs existants sont restés engagés envers IFCO; en outre, la transaction a levé de nouveaux fonds de plus de 500 millions d'EUR, le carnet d'ordres étant presque deux fois sursouscrit.

IFCO se prépare à une nouvelle croissance

Avec ce nouveau prêt, IFCO réussit à élargir le cadre de financement de sa croissance future prévue et profite de l'environnement de marché favorable pour étendre les lignes de crédit. Le fournisseur mondial de conteneurs d'emballage réutilisables pour le transport d'aliments frais s'est déjà fortement développé dans le monde entier ces dernières années.

La demande de solutions d'emballage réutilisables continue de croître à mesure que les entreprises mettent davantage l'accent sur la mise en œuvre de solutions durables dans le cadre de leurs engagements ESG. Les RPC IFCO permettent aux entreprises de participer activement à l' économie circulaire en remplaçant les emballages à usage unique et en réduisant considérablement les émissions de CO 2 , les déchets solides et les déchets alimentaires.

Développement continu des solutions clients IFCO

Toujours axée sur les besoins de ses clients, IFCO développe constamment de nouvelles solutions d'emballage réutilisables. La société propose déjà une large gamme de contenants d'emballage réutilisables pour le transport de fruits et légumes frais, de viande, de poisson, de produits de boulangerie ou d'œufs. Récemment, IFCO a élargi son offre pour inclure une palette en plastique réutilisable spécialement conçue pour la compatibilité RPC. Cette palette est 25 % plus légère que les palettes en bois conventionnelles, ce qui réduit considérablement les coûts de transport et les émissions de carbone associées.

« Nous avons utilisé avec succès l'environnement de marché favorable pour optimiser notre profil de maturité à des conditions très attrayantes avec le refinancement anticipé. Cela nous permet de poursuivre la croissance d'IFCO et de continuer à développer des solutions innovantes, numériques et durables pour le transport alimentaire à l'avenir. Nous sommes impatients de soutenir nos clients dans leur engagement à accélérer le passage à des chaînes d'approvisionnement durables », explique Julian zu Putlitz, directeur financier d'IFCO.

« Les trois agences de notation voient la transaction d'un bon œil, confirmant ainsi notre stratégie de financement. Malgré le volume de prêts plus élevé, les notations n'ont pas changé et les perspectives restent stables", déclare Nils Ostendorf, directeur de la trésorerie mondiale d'IFCO.

« Chez Triton, nous croyons que les entreprises jouent un rôle essentiel dans une société plus durable. IFCO est un excellent exemple d'entreprise qui promeut une économie circulaire. Cette transaction financière très réussie est une preuve supplémentaire de la bonne stratégie de portefeuille", déclare Martin Fikus, Investment Advisory Professional chez Triton Partners.

À propos d'IFCO

IFCO est le principal fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisables pour les aliments frais, desservant des clients dans plus de 50 pays. IFCO exploite un pool de plus de 380 millions de conteneurs d'emballage réutilisables (RPC) dans le monde, qui sont utilisés pour 2 milliards d'expéditions de fruits et légumes frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'œufs, de pain et d'autres articles des fournisseurs aux détaillants en alimentation chaque année. Les RPC d'IFCO assurent une meilleure chaîne d'approvisionnement en aliments frais en protégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental par rapport aux emballages à usage unique. Plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS