Módulo HJT de 450 W da Jinergy é destaque na Intersolar Europe

MUNIQUE, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Em 15 de maio, a Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), uma fabricante de fotovoltaicos (FV) movida pela tecnologia com sede na China, fez sua estreia na Intersolar Europe 2019 (A1.710, Messe Munchen, Munique), com o módulo HJT de 450 W e outros módulos de alta eficiência.

A reestruturação e transformação do setor de energia são preocupações comuns, e como uma fonte limpa e renovável de energia, os FV terão um papel significativo – e toda a indústria de FV está trabalhando junta para reduzir o custo nivelado de energia (LCOE, em inglês) para a paridade de rede. Seguindo a iteração de tecnologia e o aporte contínuo de pesquisa e desenvolvimento (P&D), a Jinergy oferece uma série de soluções, inclusive módulos policristalinos de alta eficiência, módulos de PERC monocristalino e módulos HJT de altíssima eficiência.

Adotando wafer de maior dimensão e tecnologia MBB, bem como passivação de hidrogênio pós-tratamento e processo de revestimento de triplo filme, o módulo policristalino de alta eficiência da Jinergy oferece maior rendimento de energia e baixa degradação induzida pela luz (LID, em inglês) e degradação induzida por potencial (PID, em inglês), trazendo mais benefícios para investidores. Além disso, com bifacialidade de 78%, o módulo de PERC bifacial de vidro duplo da Jinergy gera de 5%-25% mais energia no lado dorsal. A geração de energia e LCOE são significativamente otimizados.

Com geração de energia acima de 450 W, o modulo HJT da Jinergy, JNHM72-450, se tornou o destaque da feira. Apresentando geração bifacial de energia, excelente desempenho de baixa luz e baixíssimo coeficiente e degradação de temperatura, a geração total de energia do módulo HJT da Jinergy é 44% maior quando comparada aos módulos policristalinos ordinários. Atualmente, a eficiência média da célula de produção de massa HJT da Jinergy alcançou 23,79% e a eficiência das novas células experimentais, 24,73%.

Devido à alta eficiência e qualidade confiável, a Jinergy é amplamente reconhecida. Em 2018, as entregas da Jinergy aos mercados internacionais contabilizaram 40%. "Tendo sido recém-adicionados à lista BNEF Fabricants Tier 1 de módulos solares, estamos expandindo nosso alcance global e aumentando as entregas no mercado exterior para 50% este ano. As tecnologias de ponta e produtos confiáveis são nossas vantagens para conquistar o mercado estrangeiro. Estamos fabricando o wafer de grande dimensão, MBB e módulo bifacial de modo a atender às demandas de nosso mercado", disse o Dr. Liyou Yang, Gerente-geral da Jinergy.

Sobre a Jinergy

Jinergy, o setor de energia renovável incorporado ao Jinneng Group, um dos grupos estatais de energia da China, segue a estratégia de iteração de tecnologia e implantou três gerações de tecnologia de ponta, i.e., de módulos policristalinos, de PERC monocristalino e HJT.

No final de 2018, a Jinergy tinha no total a capacidade de produção de 2 GW de módulos policristalinos, de PERC monocristalino e HJT. Em 2017, a Jinergy comercializou os seus produtos HJT de alta eficiência e vai expandir a capacidade de produção para uma escala GW no prazo de três anos.

FONTE Jinneng Clean Energy Technology Ltd.

