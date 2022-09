Módulo superior a 600 W+, com foco no LCOE, impulsiona mercado fotovoltaico global com quatro competências primordiais

CHANGZHOU, China, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Trina Solar deu início ao princípio focado no custo nivelado de eletricidade (LCOE), ou seja, um princípio com foco na redução do LCOE em usinas fotovoltaicas de alta potência, alta eficiência, alta confiabilidade e alto rendimento energético. Essa decisão foi baseada na experiência de mundo real, que inclui tendências de mercado que visam impulsionar o crescimento da indústria, a fim de construir um mundo de carbono zero.

Os módulos de alta potência tornaram-se ícones no mercado global

Os produtos fotovoltaicos de alta potência estão dominando o mundo, como ficou evidente em eventos, como a Intersolar Europe, em maio, na Alemanha, e a Intersolar South America, no Brasil, no final de agosto. Cerca de 30 fabricantes de módulos apresentaram mais de 40 produtos com capacidade superior a 600 W+ usando tecnologias como PERC, HJT e TOPCon.

A Trina Solar já enviou mais de 30 GW em módulos 210, enquanto o setor, como um todo, enviou mais de 50 GW em módulos 210 até junho. A InfoLink, uma empresa de consultoria líder mundial em energias renováveis, previu que este ano a capacidade de produção de células de 210 mm chegará a 309 GW e de módulos a 344 GW.

Competências primordiais dos módulos de 600 W+, as quatro chaves para um LCOE baixo

A redução do LCOE sempre foi um fator-chave no aumento da capacidade fotovoltaica instalada e continua sendo o maior objetivo da inovação tecnológica no setor fotovoltaico.

A redução do investimento inicial em usinas fotovoltaicas e o aumento da geração total de energia durante seu ciclo de vida são fatores cruciais para reduzir o LCOE. Os produtos de alta potência e alta eficiência podem aumentar significativamente a potência da coluna, reduzindo os custos de BOS e o investimento inicial do projeto. Os módulos solares de alto rendimento energético e alta confiabilidade aumentam diretamente o rendimento energético total de uma usina durante sua vida útil. A Trina Solar descobriu que alta potência, alta eficiência, alto rendimento energético e alta confiabilidade, bem como a redução contínua de LCOE, são os fatores primordiais de módulos fotovoltaicos superiores.

Orientada pelo LCOE, a aplicação global de 600 W+ está cada vez mais amadurecida

O módulo Vertex 600 W+ da Trina Solar é um produto que atende totalmente aos quatro requisitos primordiais mencionados acima e que também foi comprovado em várias usinas fotovoltaicas e por terceiros. A combinação dessas características com a redução de LCOE oferece o que chamamos de princípio focado no LCOE.

Em comparação com os módulos tradicionais no mercado, os módulos de 600 W+ aumentam a potência total em 125 W a 130 W, um aumento de eficiência do módulo de 0,3% a 0,5% e um ganho de rendimento de energia de 1,51% a 2,1% por watt. O módulo de 600 W+ também passa no teste de carga mecânica estática e em cinco outros testes rigorosos, e tem um excelente desempenho em condições climáticas extremas.

Empresas terceiras líderes, como a Black & Veatch, a DNV, a Enertis e a Fraunhofer ISE, conduziram uma extensa análise de valor em módulos de mais de 600 W+ de alta potência em todo o mundo, abrangendo 15 dos principais cenários de aplicação. Os resultados mostraram que os módulos de 600 W+ podem reduzir o LCOE em até 4,1% em relação aos módulos de referência de 540 W.

Os módulos de 600 W+ são amplamente utilizados em todo o mundo, oferecendo suporte a uma série de usinas elétricas de nível GW. Eles estão presentes em toda a América Latina, Europa e em muitos outros lugares em ambientes, como desertos e áreas de pesca, nos mercados comercial e industrial, ajudando muitas indústrias a atingirem suas metas de baixo carbono.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

