Módulos bifaciais da LONGi bifacial instalados para testes no Fraunhofer CSET do Chile

- O Fraunhofer CSET fará o monitoramento do desempenho da instalação no topo da construção modular experimental de madeira.

- Os módulos formam uma estrutura de teto que se abre para o terraço, com células de referência também instaladas para oferecer dados para a pesquisa do Fraunhofer CSET

XI'AN, China, 3 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Módulos bifaciais da LONGi Solar foram instalados no topo de uma inovadora torre modular de madeira, no Chile.

A Torre Experimental Peñuelas foi desenvolvida e entregue pelo Centro de Inovação em Madeira da Pontificia Universidad Católica de Chile como uma prova de conceito para um método de construção rápido e sustentável.

No total, foram instaladas15 unidades de PERC bifacial monocristalino de 60 células da LONGi (módulos LR6-60BP-300M). Aproximadamente 1,5 kW está voltado para o norte, com inclinação em torno de 33%, enquanto 3 kW estão em instalação plana.

O Centro para Tecnologias de Energia Solar Fraunhofer (Center for Solar Energy Technologies – CSET, em inglês) vai monitorar o desempenho do sistema com quatro células de referência (2x POA e 2x albedo), instaladas em estilo coplanar, para avaliar tanto o plano de irradiação de matriz e albedo dos dois subsistemas acima mencionados (inclinado e plano) como os medidores de temperatura – para ajudar a entender o desempenho desta inovadora planta comercial.

A instalação foi concluída pela ICG e pela Fleischmann, empresas nacionais que atuam na área de energia solar, com patrocínio da Chilquinta, operadora de distribuição de rede.

O sistema já foi conectado ao sistema nacional de rede e, no momento da redação deste comunicado, estava aguardando, da parte da operadora da distribuição de rede, a sua permissão final para cobrança líquida.

"O Chile, em particular, tem uma enorme oportunidade de maximizar os benefícios dos produtos bifaciais de energia solar. É um privilégio auxiliar o Fraunhofer CSET em sua missão de construir uma economia de energia solar no Chile", disse Richard For, vice-presidente da LONGi Solar. "Reunir dados reais de campo é imensamente importante para o desenvolvimento de produtos bifaciais de energia solar. Além de ajudar integradores de sistemas a entenderem mais sobre o design e a instalação, eles também constroem um conjunto de provas para levar projetos bifaciais para a bancabilidade tradicional".

