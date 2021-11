Módulos de grande formato GCLSI 210mm recebem Certificação IEC da TÜV Rheinland

Pioneira no setor de energias renováveis, a GCLSI está há muito comprometida em oferecer serviços e produtos da mais alta qualidade em todo o mundo, e seu espírito de melhoria constante tornou a GCLSI uma das líderes em inovação de energia limpa. As certificações duplas da International Electrotechnical Commission (IEC) são um testemunho da experiência da empresa no desenvolvimento de módulos e componentes fotovoltaicos com desempenho e confiabilidade líderes do setor, bem como o reconhecimento de seu esforço de unir-se à linha de frente das empresas globais para combater as mudanças climáticas.