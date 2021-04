Módulos de série Hi-MO 4m da LONGi levam o mercado global de GD em direção ao futuro

No evento de lançamento, Dennis She, SVP da LONGi Solar comentou: "A LONGi continuará a aumentar o investimento em P&D em inovação tecnológica e a expandir a capacidade de produção de nossos produtos solares de GD para 10 GW em 2021. O mercado global de telhados residenciais tem requisitos específicos em termos de desempenho e estética de produtos e, além de oferecer produtos solares de alta qualidade, a LONGi está comprometida em oferecer soluções abrangentes de serviços de energia aos nossos clientes de GD pelo mundo."

Após anos de crescimento constante, o mercado global de GD aumentou rapidamente, acompanhado pelo surgimento de uma demanda diversificada e direcionada para o cliente. Os módulos da série Hi-MO 4m são produtos de valor ultra-alto, personalizados exclusivamente pela LONGi para as diferentes necessidades de clientes distribuídos e podem ser amplamente utilizados em telhados em aplicações residenciais, industriais e comerciais.

Com base na qualidade confiável do produto e nos excelentes serviços de manutenção e suporte, a LONGi conquistou uma excelente reputação no setor fotovoltaico global. Até o momento, a empresa conta com mais de 3.000 clientes de GD em todo o mundo, dos quais 500 são do mercado local chinês. Em 2020, o volume de remessas domésticas chegou a 2,2GW, respondendo por mais de 20% da participação no mercado.

"A LONGi continua a aderir ao seu conceito de "Solar for Solar", atuando como portal e defendendo a energia limpa. Estamos confiantes em oferecer nossos módulos de última geração a parceiros e clientes no mercado global de GD", acrescentou Niu Yanyan, diretor do departamento de gestão de GD da LONGi Solar.

A LONGi planeja a primeira exposição solar em turnê imersiva do setor para demonstrar estilos de vida ecológicos, avançados e eficientes, em 11 províncias e 47 cidades na China, apresentando a "Casa Solar LONGi", que incorpora telhados e paredes solares de alta eficiência, fornecimento doméstico de energia solar e um sistema de iluminação de casa inteligente.

FONTE LONGi Solar

