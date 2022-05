Módulos Vertex 670W alcançam excelentes resultados no teste de confiabilidade PVEL e Trina Solar conquista seu oitavo "Top Performer" consecutivo

CHANGZHOU, China, 18 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Trina Solar foi novamente classificada como "Top Performer" em 2022 entre os fabricantes globais de módulos fotovoltaicos pelo PV Evolution Labs (PVEL), um laboratório de testes de confiabilidade terceirizado de renome mundial, após meses de testes rigorosos. Este é o oitavo reconhecimento consecutivo, tornando a Trina Solar a empresa solar com a maioria das vitórias. Ele destaca o compromisso da Trina Solar com a excelente consistência de qualidade, alta confiabilidade e segurança excepcional de seus módulos. Os resultados dos testes publicados pelo PVEL mostram que os módulos Vertex de 210 mm de potência ultra-alta, especificamente 670 W, alcançaram o melhor desempenho nas sequências de teste do Programa de Qualificação de Produto (PQP).

O PVEL avalia os módulos fotovoltaicos todos os anos com parâmetros de confiabilidade e qualidade significativamente mais rigorosos do que o padrão IEC. O laboratório também publica os PV Module Reliability Scorecards anualmente, fornecendo à indústria solar dados independentes e consistentes de confiabilidade e benchmarking de desempenho.

O PQP inclui sequências de teste para ciclo térmico, calor úmido, durabilidade da folha traseira e estresse mecânico. A duração do teste de calor úmido e os ciclos térmicos são o dobro do requisito padrão IEC ou ainda mais. A nova sequência de estresse mecânico (MSS) combina testes para carga mecânica estática, mil ciclos de carga mecânica dinâmica, 50 ciclos térmicos e dez ciclos de congelamento de umidade. Os módulos que passam nos testes PVEL-PQP atendem naturalmente aos requisitos de confiabilidade em uma variedade de ambientes extremamente exigentes.

De acordo com os resultados dos testes de confiabilidade e desempenho deste ano do PVEL, os módulos Vertex da Trina Solar, desde o Vertex S 410W para cenário residencial até os módulos de ultra-alta potência de 600 W+ para usinas montadas em grandes terrenos, demonstraram excelente confiabilidade em todos os rigorosos testes do PQP.

Em particular, os módulos Vertex 670W de ultra-alta potência alcançaram o melhor desempenho nas sequências do PQP para calor úmido, ciclo térmico, degradação induzida por potencial, sensibilidade de LeTID e MSS. Isso significa que os módulos têm excelente confiabilidade e desempenho em regiões climáticas severas com altas temperaturas, umidade elevada e grandes flutuações de temperatura.

Notavelmente, os resultados do teste MSS demonstram que quase não ocorreram microfissuras nas BOMs testadas para módulos bifaciais de 670 W da Trina Solar, e a degradação de energia foi inferior a 2%. Em resumo, os módulos de potência ultra-alta da Trina Solar em grande formato atendem aos principais critérios de desempenho definidos pela PVEL, mantêm o desempenho superior e garantem a confiabilidade mecânica.

"Em nome de toda a equipe do PVEL, parabenizo a Trina Solar por alcançar excelentes resultados de teste em seus módulos de 210 mm e por ser nomeada como o PVEL Scorecard Top Performer por um recorde de oito anos consecutivos", afirmou Tristan Erion-Lorico, VP de Vendas e Marketing no PVEL. "De particular destaque são os módulos bifaciais Vertex 600W+ da Trina Solar, que alcançaram o status de Melhor Desempenho em todos os cinco testes de confiabilidade. Este é apenas o mais recente exemplo da capacidade da Trina Solar de fabricar módulos confiáveis nos últimos anos."

A presidente da Cell and Module Business, Trina Solar, Helena Li, comentou: "O PVEL é o laboratório líder mundial em testes de confiabilidade do módulo fotovoltaico, que oferece dados de desempenho independentes. Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos como PVEL Top Performer pelo oitavo PV Module Reliability Scorecard consecutivo. O desempenho consistente e exemplar da Trina nos rigorosos testes independentes do PVEL é aceito pelo mercado como evidência clara de nosso compromisso de longa data com a qualidade do produto. Acreditamos que este resultado de teste do PVEL é de grande valor para desenvolvedores de projetos solares, financiadores e proprietários e operadores de ativos em todo o mundo."

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd