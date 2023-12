MOËT & CHANDON E ROGER FEDERER TÊM O ORGULHO DE APRESENTAR UM VÍDEO NO QUAL ENERGIA, EXPECTATIVA E DIVERSÃO DEFINEM UM JANTAR DE CELEBRAÇÃO MUITO ESPECIAL

Na produção, o embaixador da icônica marca, Roger Federer, é o extraordinário e cavalheiro anfitrião que mostra os bastidores das preparações para um jantar, respeitando os rituais da arte de viver francesa da Moët & Chandon com desenvoltura atlética.

Há muitos momentos espontâneos de conexão autêntica com amigos, como a ícone da moda canadense Coco Rocha; a atriz inglesa e vencedora de BAFTA Lashana Lynch; o chef com várias estrelas Michelin Yannick Alléno; e o mestre da adega da Moët & Chandon, Benoît Gouez.

PARIS, 14 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Moët & Chandon tem o orgulho de apresentar um vídeo curto repleto de joie de vivre e um ambiente festivo, estrelando o embaixador de longa data da marca da Casa, Roger Federer. O vídeo conta as aventuras do lendário atleta enquanto ele organiza um jantar sofisticado à la Moët. Os Amigos da Casa estão lá para acompanhá-lo, cada um deles personificando uma área na qual a Moët & Chandon sempre desempenhou, e continua desempenhando, um papel fundamental: esporte, moda, cinema, gastronomia e enologia.

Como Roger Federer sabe, tempo é tudo. Na contagem regressiva até a chegada dos convidados, uma coreografia perfeita de gestos pequenos, porém significantes, leva a uma noite impecável de diversão encantadora (e um pouco de dança) com a ajuda dos amigos: a modelo canadense e defensora de jovens profissionais da moda Coco Rocha; a atriz britânica vencedora de BAFTA Lashana Lynch; o chef com várias estrelas Michelin e embaixador da Moët & Chandon Yannick Alléno; e o mestre da adega, Benoît Gouez. Eles e outros convidados circundaram o cordial anfitrião para um brinde celebratório como um charmoso gesto ritualístico final, ao verdadeiro modo art de vivre francês.

Checklist dos rituais franceses

Os rituais são centrais ao organizar um jantar elegante à la française, uma lista com pontos que o Roger deve seguir um a um, enquanto veste um smoking e entra em ação, correndo contra o relógio. À medida que os convidados abrem os convites escritos lindamente à mão, as preparações estão em andamento na casa francesa do Roger. Na cozinha, o chef com estrelas Michelin e embaixador da Casa, Yannick Alléno, aperfeiçoa, de forma meticulosa, uma experiência culinária deliciosa, enquanto o mestre da adega da Moët & Chandon, Benoît Gouez, sugere, com habilidade, o champanhe perfeito para harmonizar com a refeição da noite. A mesa é posta quase perfeitamente, enquanto Coco Rocha flutua ao redor, garantindo que cada detalhe esteja imaculado. Enquanto isso, Lashana Lynch se ocupa de embrulhar lembrancinhas e presentes para levar para casa.

No momento exato, quando os convidados vagarosamente se juntam ao redor da mesa, cada detalhe está no seu lugar. Roger reúne todos em um brinde celebratório com Moët Impérial, o champanhe emblemático da Casa. Contra todas as expectativas, Roger executa cada ritual com maestria, e a noite se desdobra de forma absolutamente bem sucedida com o elegante jantar harmonizado com Moët Impérial.

"Gostei muito de desempenhar o papel de um anfitrião elegante que planeja um jantar francês social com a ajuda valiosa dos meus amigos. Esse esforço conjunto foi como se fosse na vida real, e acabou sendo perfeito por causa dos momentos autênticos que compartilhamos", afirmou Roger Federer.

Lista de PONTOS a seguir ao planejar um evento à La Moët

1. Vista-se para expressar: "É hora da festa!", deixando até mesmo o amigo mais popular com ciúmes

2. Peça a um enólogo que indique o vinho perfeito para animar a celebração

3. Tenha uma quantia real de Moët & Chandon e refrigere por algumas horas antes do evento

4. Prepare presentes para os convidados, para oferecer uma lembrancinha quando eles forem embora

5. Tente (não) estar elegantemente atrasado quando o primeiro convidado tocar a campainha

6. Faça com que pareça natural (mesmo que não seja!)

7. Tenha sempre a certeza de que o chef está pronto para atuar e fazer o que sabe

8. Selecione as taças certas para que a efervescência do champanhe brilhe

9. Conte com a ajuda de amigos atores para auxiliar a conversa fluir

10. E, por último, levante as taças e faça um brinde #ToastWithMoet

Roger Federer, embaixador e anfitrião extraordinário

Roger Federer, uma das lendas mais celebradas do esporte do nosso tempo, formou seu vínculo com a Moët & Chandon em 2012, quando juntou forças com a Casa como embaixador da marca. Desde então, a associação da Casa com a estrela do tênis se tornou uma aventura empolgante definida pelos valores em comum em termos de estilo, glamour e generosidade. Em duas décadas, seu vínculo cresceu de forma mais forte, por meio de momentos celebrados de sucesso e triunfo, em uma relação unicamente sinérgica e contínua.

Roger graciosamente concordou em emprestar seus enormes talentos de atuação - e comédia - para o papel principal na produção desse filme de 45 segundos. Com modéstia excessiva, Roger também canalizou seu elegante estilo pessoal e seus requintados movimentos adquiridos na quadra de tênis no papel de um anfitrião sofisticado vestindo um smoking, e é visto se aprontando para receber os convidados para um jantar deslumbrante na primeira tomada da câmera.

O cenário

O interior da casa francesa do Roger foi filmado no Château de Saran, em Champagne, a celebrada residência da Moët & Chandon imersa em história, que serviu de cenário para uma noite meticulosamente coreografada. Adquirida pela Casa em 1801, esse Château magnífico passou por uma renovação magistral, com sua grande reinauguração no século XXI acontecendo em 2019. Hoje, o Château domina a paisagem, oferecendo uma vista espetacular para as colinas envolventes de Chouilly e Côte des Blancs. Um rico patrimônio há dois séculos, o Château de Saran resume a essência e o legado da Moët & Chandon.

O vídeo será exibido no site oficial e nas contas oficiais da Moët & Chandon no Instagram, Facebook e YouTube.

