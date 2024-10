Moët Hennessy annonce un investissement stratégique dans French Bloom, leader des effervescents de prestige sans alcool

PARIS, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, la division Vins et Spiritueux de LVMH, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec French Bloom, leader du marché des effervescents de prestige sans alcool, à travers l'acquisition d'une participation minoritaire. Ce rapprochement reflète la vision commune de Moët Hennessy et de French Bloom pour construire ensemble l'avenir des vins effervescents sans alcool.

Left to right Philippe Schaus (CEO Moët Hennessy), Maggie Frerejean-Taittinger (co-founder French Bloom) Rodolphe Frerejean-Taittinger (CEO French Bloom), Constance Jablonski (co-founder French Bloom), David Serre (Executive Vice President Strategy - Finance Moët Hennessy).

French Bloom a été créé en 2021, après plusieurs années de Recherche & Développement, par les Co-Fondatrices et amies de longue date Maggie Frerejean-Taittinger et Constance Jablonski, ainsi que le mari de Maggie, Rodolphe Frerejean-Taittinger. En s'imposant rapidement comme pionnier dans la catégorie des effervescents sans alcool, French Bloom a vu sa collection de cuvées partir à la conquête de plus de 30 pays en moins de 3 ans. Le succès de French Bloom est en grande partie attribué à l'équilibre et à la complexité de ses cuvées pétillantes, élaborées à partir de vins biologiques de Chardonnay et Pinot Noir français. Cela est rendu possible grâce à un processus visionnaire de vinification et de désalcoolisation. Leurs cuvées effervescentes incarnent l'incomparable rencontre de la tradition et de l'innovation françaises, qui s'aligne avec une demande croissante des 'flexi-drinkers' adeptes d'une consommation modérée.

"Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à French Bloom, pionnier du vin effervescent sans alcool reconnu pour son savoir-faire exceptionnel et son identité unique. Cette collaboration s'inscrit dans les initiatives stratégiques clés de Moët Hennessy, et démontre notre engagement à offrir des alternatives d'exception sans alcool aux consommateurs. Nous avons la conviction que notre savoir-faire dans les Vins et Spiritueux, associé à l'esprit visionnaire et innovant de French Bloom, permettra de façonner l'avenir de cette catégorie. Nous nous réjouissons de collaborer avec Maggie, Constance et Rodolphe." déclare Philippe Schaus, PDG de Moët Hennessy.

"Chez French Bloom, notre mission a toujours été d'élaborer des cuvées effervescentes sans alcool d'une grande complexité qui permettent à tous de véritablement célébrer ensemble. Avec Moët Hennessy, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre vision pour l'avenir de la catégorie sans alcool et notre engagement à multiplier les moments de convivialité qui rassemblent." déclarent Maggie Frerejean-Taittinger et Constance Jablonski, Co-Fondatrices, French Bloom.

"Nous sommes heureux d'entamer cette nouvelle étape avec Moët Hennessy, le leader mondial des Vins et Spiritueux d'exception au savoir-faire unique. Je suis persuadé que nos expertises complémentaires et notre passion commune pour l'innovation, nous permettront d'accélérer notre développement et de repousser les limites de la catégorie des effervescents 0.0% d'alcool, en rapide évolution." dit Rodolphe Frerejean-Taittinger, PDG de French Bloom.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division Vins et Spiritueux de LVMH, qui possède également des domaines viticoles renommés à travers « LVMH Vins d'Exceptions ». Moët Hennessy est un groupe de vingt-huit Maisons, internationalement reconnues pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal avec lequel ils sont créés. Depuis de nombreuses années, Moët Hennessy est engagé sur le plan environnemental et social, notamment à travers son programme Living Soils Living Together.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Cravan, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps Vineyards, Krug, Mercier, Minuty, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, SirDavis, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

À propos de French Bloom

Portée par la vision innovante de deux entrepreneuses, Maggie Frerejean-Taittinger et Constance Jablonski, la Maison French Bloom a été fondée en 2019 et est depuis devenue leader mondial dans la catégorie des effervescents de prestige sans alcool, doublant sa croissance chaque année. En joignant leurs forces avec Rodolphe Frerejean-Taittinger, PDG de French Bloom, qui possède une expérience approfondie dans la fabrication du Champagne et du Cognac, l'équipe French Bloom est animée d'un esprit pionnier et réinvente l'art de célébrer. La Maison a été fondée sur la conviction que l'essence d'un grand vin réside dans sa complexité, sa profondeur et les émotions qu'il suscite, l'alcool étant secondaire. French Bloom redéfinit le potentiel des effervescents sans alcool grâce à son procédé de vinification innovant à partir de vins biologiques de Chardonnay et de Pinot Noir du Languedoc et en associant des méthodes traditionnelles à une innovation constante. Avec sa collection (Le Blanc, Le Rosé et La Cuvée Vintage Blanc de Blancs), French Bloom s'est développée dans plus de 30 pays depuis ses débuts en 2021, portée par une consommation plus modérée et flexi-drink. Grâce à son engagement en faveur de l'excellence, French Bloom a acquis une reconnaissance significative, y compris le titre de « World's Best Alcohol-Free Sparkling » aux World's Best Sparkling Wine Awards en 2022 et 2023.

www.FrenchBloom.com

Consommez de manière responsable.

Contacts Presse :

Pour Moët Hennessy

Quentin DURAND

Head of Corporate Communications

Email : [email protected]

Mobile : +33 7 84 28 01 43

Pour French Bloom

Clarisse DUPUIS

Directrice Associée

La Boutique RP

Email : [email protected]

Mobile : +33 6 24 25 35 34

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2521017/Moet_and_Hennessy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1660736/Moet_Hennessy_Logo2.jpg