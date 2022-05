MOËT HENNESSY LANÇA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO WORLD LIVING SOILS FORUM: MOBILIZE AND TAKE ACTION FOR THE LIVING SOILS (FÓRUM MUNDIAL DE SOLOS VIVOS: MOBILIZAR E ADOTAR MEDIDAS PARA OS SOLOS VIVOS)

UMA REFLEXÃO ABRANGENTE E RESPONSÁVEL SOBRE OS SOLOS VIVOS

O desejo de preservar os solos sempre esteve no DNA da Moët Hennessy e de suas Maisons e seus fundadores, interessados em passar seus terroirs e suas habilidades para as gerações futuras.

A Moët Hennessy colocou os solos vivos no centro da sua abordagem de desenvolvimento sustentável, dentro do contexto de um ambiente em constante mudança com desafios complexos.

A missão fundamental do WLSF é acelerar ainda mais o desenvolvimento e o compartilhamento de conhecimentos para promover a proteção e a regeneração do solo na viticultura em nível global. Esse objetivo inclui a preservação e a biodiversidade, a adaptação às mudanças climáticas e o gerenciamento e a redução do consumo de água. Assim, o fórum reunirá especialistas de todo o mundo, cientistas, pesquisadores e participantes do setor vinícola para compartilhar experiências, melhores práticas e soluções aplicadas em outros países e até mesmo em outras áreas da agricultura.

Philippe Schaus, presidente e CEO da Moët Hennessy, disse: "Precisamos encontrar soluções novas e ambiciosas para os desafios direta e indiretamente relacionados à conservação e regeneração do solo na viticultura. Em seguida, precisamos compartilhar essas soluções para que elas sejam disponibilizadas para todo o mundo. O futuro do nosso negócio depende disso! Esse é o objetivo desta primeira edição do "World Living Soils Forum" para o qual reunimos um comitê de especialistas internos e externos de todo o mundo para elaborar um programa ambicioso e original. Queremos que este fórum seja um lugar de discussão global para que todo o setor tome medidas rápidas e ainda melhores, dentro de uma estrutura científica rigorosa."

Para participar do fórum on-line, inscreva-se em www.worldlivingsoilsforum.com.

Sobre a Moët Hennessy

A Moët Hennessy, divisão de vinhos e destilados do LVMH, reagrupa vinte e cinco Maisons, reconhecidas internacionalmente pela riqueza de seus terroirs, pela qualidade dos seus produtos e pela habilidade com que eles são criados. A Moët Hennessy assumiu o compromisso há muitos anos com seu programa ambiental e social, Living Soils Living Together.

Ao Yun, Arbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

