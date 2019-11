Moët Hennessy na Vinexpo: Um fórum consciente sobre solos férteis

Não só Moët Hennessy estará presente neste evento que acontecerá em Paris pela primeira vez, mas também, e mais importante, dedicará seu espaço a uma ágora que serve de palco de reflexões para o futuro da produção de vinho. Pela primeira vez, a Moët Hennessy falará sobre desenvolvimento sustentável ao lado de especialistas internacionais. Ao longo dos três dias, haverá uma série de discussões sucintas, debates e perguntas para compreender melhor e perspectivar a transmissão de terras preservadas e mais saudáveis à próxima geração.

SÉRIE DE CONVERSAS SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS

Ouvir, compartilhar conhecimentos e boas práticas, compartilhar com novas gerações e inspirar novas ações.

Ao longo dos três dias do evento, a Moët Hennessy apresentará um programa de conversas que abordará os desafios que a indústria do vinho e dos destilados enfrenta com transparência, pertinência e pragmatismo.

Como manter a produção tendo em consideração a adaptação às alterações climáticas?

Quais as opções que o setor tem para preservar nosso recurso mais precioso, os solos férteis?

As inovações tecnológicas prepararão o caminho para uma nova agricultura sustentável?

Por que são os vinhos e os destilados especialmente afetados pelas alterações climáticas e pela perda de biodiversidade?

Este é o tipo de perguntas que será debatido por especialistas das Maisons Moët Hennessy, peritos de todo o mundo e por quem participar da Vinexpo em um formato criado para ser aberto e dinâmico: uma série de discussões que duram 30 minutos seguidas de 10 minutos de perguntas e respostas.

A conferência será intercalada com momentos de compartilhamento dedicados a provas e master classes de produtos excepcionais da Maisons Moët Hennessy.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, UM COMPROMISSO ENRAIZADO DA MOËT HENNESSY

Há muitos anos que cada uma das Maisons Moët Hennessy tem estado no caminho do desenvolvimento sustentável. Há cinco anos, a Moët Hennessy decidiu unir os homens e mulheres de todas as Maisons para construir um projeto comum em torno de um comitê de viticultura. Mais de 40 pessoas se reuniram para orquestrar o compartilhamento de know-how aprendido em campo nas nossas Maisons de todo o mundo. Este projeto originou ações concretas: investimento significativo em equipamento ecológico, treinamento para agricultores e produtores de vinho sobre novas tecnologias, assistência na obtenção de certificações de viticultura responsável e apoio de projetos científicos e universitários para disseminar conhecimentos e transmitir solos férteis às gerações futuras.

