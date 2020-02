Moet Hennessy : Notre engagement pour les sols vivants

"A travers les Sols Vivants, Moët Hennessy cherche à unir ses communautés à travers le monde et à développer un programme de responsabilité sociétale". Philippe Schaus, Président de Moët Hennessy

Le changement climatique nous impacte tous et rejoint une préoccupation croissante du public. Ce forum "Les Sols Vivants" a pour but de créer des conversations et de faciliter la discussion afin de sensibiliser sans tabou l'ensemble de nos communautés.

"Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres du monde" - Louis Pasteur

La philosophie au cœur de la vision de Moët Hennessy est celle d'un humanisme empreint de rationalité qui implique de progresser sur le plan humain, d'approfondir la connaissance scientifique, les méthodes et les technologies.

Adaptation au changement climatique, biodiversité, préservation de nos terroirs, de l'eau et de l'énergie, ainsi que la durabilité de nos supply chains sont des facteurs qui contribuent à la protection des "Sols Vivants".

A l'occasion de ce forum, Moët Hennessy a officialisé ses engagements :

Fin 2020, tous nos vignobles en Champagne seront sans herbicide et Moët Hennessy accompagne et soutient les viticulteurs partenaires volontaires.

Moët Hennessy va investir 20M€ dans un centre de recherche en Champagne, dédié à des recherches scientifiques en faveur de la viticulture durable.

Une Université des Sols Vivants va être créée pour encourager le partage des connaissances et des meilleures pratiques. Elle enrichira les débats sur l'innovation qui co-construira un futur plus durable pour les vins et spiritueux.

La vision de Moët Hennessy, à travers toutes ses Maisons, est en ligne avec les attentes des générations futures. Elle vise à ce que tous les employés, les consommateurs et l'ensemble du secteur puissent continuer de découvrir et d'apprécier des vins et spiritueux intégrant le respect de la nature.

