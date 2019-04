Mohamed A. El-Erian é nomeado consultor sênior da Gramercy Funds Management

GREENWICH, Connecticut, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Gramercy Funds Management LLC, gestora de investimentos de US$ 6 bilhões dedicada a mercados emergentes, anunciou que o Dr. Mohamed A. El-Erian atuará na empresa como consultor sênior em regime de meio expediente.

Economista renomado e líder em pesquisa e investimento em mercados emergentes, o Dr. El-Erian já ocupou cargos de alto escalão em gestão de investimentos e formulação de políticas internacionais. Também figurou na lista dos 100 maiores pensadores globais da revista Foreign Policy por quatro anos consecutivos. Na nova função desempenhada na Gramercy, o Dr. El-Erian fornecerá ideias, opiniões e orientações valiosas sobre diversos assuntos globais de economia, mercado e geopolítica. Além disso, prestará consultoria sobre tendências de investimento e política, assim como outras forças que moldam esta classe de ativos diversificados.

"Estou encantado e honrado por ter a oportunidade de trabalhar com a Gramercy, uma empresa que admiro há muitos anos e cuja abordagem aos mercados emergentes, uma das minhas paixões, é criteriosa, criativa e eficaz", afirmou o Dr. El-Erian.

"Somos incrivelmente gratos por receber Mohamed como consultor sênior", disse Robert Koenigsberger, fundador e diretor de investimentos da Gramercy. "Notável pela experiência no setor, ele tem conhecimento e compreensão inestimáveis sobre mercados emergentes. Queremos utilizar o seu desenvolvimento de temáticas top-down como um importante fator para o desempenho das nossas carteiras, além do auxílio que dará a gestores de projeto e analistas para compreender temas macro e o seu impacto sobre os nossos investimentos em mercados emergentes."

Entre 2007 e 2014, o Dr. El-Erian atuou como CEO e como um dos diretores de investimento da PIMCO, empresa em que começou em 1999 no comando da operação de gestão de carteiras de mercados emergentes. Ele exerceu a função de presidente do Conselho de Desenvolvimento Global do Governo dos EUA sob a presidência de Barack Obama. Também esteve por 15 anos no Fundo Monetário Internacional, onde foi diretor adjunto. Na Harvard Management Company, desempenhou os cargos de CEO e presidente. Além disso, teve uma experiência como diretor administrativo na Salomon Smith Barney/Citigroup em Londres. O Dr. El-Erian é membro do Grupo Consultivo Externo de Vigilância do FMI e do Comitê Visitante do Departamento de Economia do MIT. Ademais, integra conselhos de administração de diversas organizações sem fins lucrativos, e também da Under Armour. É editor colaborador do Financial Times e colunista da Bloomberg, além de ter escrito dois best-sellers sobre economia e finanças.

O Dr. El-Erian tem graduação e mestrado em Economia pela Universidade de Cambridge, assim como mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de Oxford.

Sobre a Gramercy:

A Gramercy é uma gestora de investimentos de US$ 6 bilhões dedicada a mercados emergentes. Tem sede em Greenwich, no estado americano de Connecticut, e instalações de pesquisa em Londres, Hong Kong, Cidade do México e Buenos Aires. Fundada em 1998, procura proporcionar aos investidores retornos superiores ajustados ao risco por meio de uma abordagem abrangente aos mercados emergentes, com o apoio de uma plataforma institucional transparente e sólida. A Gramercy oferece estratégias alternativas e de posições longas em todas as classes de ativos de mercados emergentes, incluindo soluções de capital, crédito privado, títulos de dívida com alto risco de inadimplência, capital acionário, private equity, situações especiais, títulos de dívida em dólares americanos, títulos de dívida em moeda local e obrigações corporativas de alto rendimento. www.gramercy.com

