Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence ruft Manager-Studiengang für Regierung und Unternehmer in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Leben

Die sechs Kurse des Studiengangs werden von Dozenten von weltweit führenden akademischen Institutionen, Führungskräften von multinationalen Unternehmen und der universitätseigenen Fakultät gehalten und bestehen aus Diskussionsforen, interaktiven Modulen, Branchen-Networking und Seminaren. Zu den Dozenten gehören Professor Eric Xing (Präsident der MBZUAI); Professor Sir Michael Brady (emeritierter Professor der University of Oxford); Professorin Daniela Rus (Leiterin des MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory); Professor Michael Jordan (Pehong Chen Distinguished Professor der University of California in Berkeley); Professor Tom Mitchell (Universitätsprofessor an der Carnegie Mellon University); Dr. Kai-fu Lee (Vorsitzender und CEO von Sinovation Ventures) und andere.