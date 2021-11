Mohammed bin Rashid et Iván Duque Márquez assistent au lancement du partenariat stratégique de modernisation du gouvernement entre les EAU et la Colombie

S'inscrivant dans le cadre du « Programme d'échange d'expériences gouvernementales », lancé par le gouvernement des EAU sous la supervision du Ministère des affaires du cabinet, le partenariat comprend 9 volets de travail, à savoir : la performance gouvernementale, l'excellence gouvernementale, les services gouvernementaux, le renforcement des capacités gouvernementales, la fonction publique, la compétitivité et les statistiques, l'énergie, le codage et la jeunesse .

Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministre des affaires du cabinet, et Maria Paula Correa Fernandez, cheffe de cabinet de la présidence de la République de Colombie, ont signé un mémorandum d'accord (MoU) sur un partenariat stratégique dans le domaine de la modernisation du gouvernement. Le mémorandum d'accord couronne une série de réunions, de discussions conjointes et de visites mutuelles entre les gouvernements des EAU et de la Colombie.

Promouvoir les partenariats

Le gouvernement des EAU a déjà signé un certain nombre de partenariats stratégiques, d'accords et de mémorandums d'accord sur la modernisation du gouvernement avec plusieurs pays de la région et du monde, dans le but de partager ses expériences réussies et son modèle de gouvernement distingué. Les pays partenaires comprennent : la République arabe d'Égypte, le Royaume hachémite de Jordanie, la République d'Irak, la République du Soudan, la République d'Ouzbékistan, la République du Sénégal, la République du Costa Rica et la République hellénique.

Le « Programme d'échange d'expériences gouvernementales », lancé par le gouvernement des EAU sous la supervision du Ministère des affaires du cabinet, vise à promouvoir les partenariats mondiaux et à partager les connaissances, les expériences et les systèmes de travail gouvernementaux réussis, en plus de présenter au monde les expériences exceptionnelles développées aux EAU dans le domaine de la gestion gouvernementale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1686220/Image.jpg

SOURCE The Prime Minister’s office, UAE