Moises lance Music.AI et ouvre sa plateforme pour accélérer l'adoption de l'IA audio

La plateforme Music.AI offre des modèles et une infrastructure de qualité professionnelle alors que la demande des entreprises pour une IA éthique dans les applications audio explose

SALT LAKE CITY, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que les applications grand public primées de Moises se sont développées et comptent aujourd'hui plus de 40 millions d'utilisateurs, l'entreprise a construit une infrastructure de plateforme d'IA inégalée qui traite actuellement plus d'un million de minutes d'audio par jour. Combinée à une vaste collection de modèles d'IA capables de traiter des quantités massives de contenu et de restituer les résultats rapidement, l'entreprise sert discrètement les entreprises clientes depuis des années. L'explosion de la demande parmi les entreprises clientes, notamment les agences, les maisons de disques, les éditeurs, les partenaires technologiques et les développeurs a été l'un des principaux moteurs du lancement de Music.AI.

Plutôt que de s'approvisionner en services divers auprès de plusieurs fournisseurs, Music.AI permet aux entreprises de créer et d'adapter rapidement des produits et services d'IA. Cet écosystème unique en son genre comprend un large éventail de modèles d'IA exclusifs ainsi que d'excellentes technologies tierces soigneusement sélectionnées. La possibilité de combiner facilement tous les modèles de Music.AI sans codage permet aux clients de Music.AI de gagner du temps dans la mise en œuvre et les tests afin d'élaborer des prototypes et mettre sur le marché rapidement des produits et services exponentiellement plus puissants.

« Nos modèles sont capables de fonctionner individuellement, mais nous avons mis en place un pôle unique capable de combiner nos différents modules avec ceux de tiers afin de créer les solutions puissantes exigées par les clients de haut niveau, a expliqué Geraldo Ramos, co-fondateur et directeur général. Le marché des applications musicales et audio alimentées par l'IA s'éloigne de plus en plus des solutions ponctuelles au profit de solutions plus larges, plus performantes et évolutives comme Music.AI. »

Music.AI fonctionne actuellement à grande échelle, traitant 1,2 million de minutes d'audio chaque jour, alimentant 1 700 applications et desservant plus de 40 millions de musiciens et de producteurs utilisant les applications B2C de Moises. L'entreprise annoncera d'autres partenariats B2B avec des entreprises clientes au cours des prochaines semaines.

Music.AI fait face à une nouvelle demande allant au-delà de l'industrie musicale pour des applications telles que la modélisation de la voix pour la localisation. L'entreprise a récemment travaillé avec Papa Johns pour aider à localiser des publicités télévisées et à adapter des traductions hispaniques mettant en scène Shaquille O'Neal. L'entreprise a également récemment annoncé un partenariat privilégié avec HYPERREAL®, tirant parti des capacités avancées de modélisation vocale de Music.AI pour générer une synthèse vocale et du chant synthétisé.

L'entreprise a également constaté un afflux de projets de restauration audio alimentés par l'IA, à l'instar de la technologie employée pour capturer la voix de John Lennon dans le dernier single des Beatles, « Now and Then ». Music.AI a joué un rôle essentiel dans la production de « Elis and Tom », le documentaire sur les légendaires artistes de bossa-nova Elis Regina et Antônio Carlos Jobim qui a été diffusé pour la première fois aux États-Unis en septembre. Une grande partie du film est composée de séquences enregistrées dans les coulisses du studio en 1972. Ces enregistrements originaux ont été restaurés à l'aide des modèles de séparation des sources de pointe de Music.AI.

Matt Henninger, vice-président du développement commercial et des ventes de Music.AI, a ajouté : « Le lancement de Music.AI reflète parfaitement notre vision et notre mission. Au-delà de la capacité d'évolution, la mise à disposition de notre plateforme pour les entreprises clientes nécessite une qualité, une précision et des normes éthiques de la plus haute qualité. La diversité des cas d'utilisation des clients nous a permis de créer de nouveaux flux de travail qui n'auraient pas été disponibles auprès d'un seul fournisseur. »

L'investissement de Music.AI pour attirer certains des plus grands scientifiques des données au monde illustre l'engagement de l'entreprise à combler le fossé entre la recherche universitaire et l'industrie. La plateforme Music.AI offre aux chercheurs un environnement idéal pour actualiser rapidement leurs innovations sous la forme de nouvelles applications et de nouveaux produits.

« Nous sommes convaincus que la synergie entre l'exploration scientifique et les applications pratiques permet d'accélérer les progrès, a expliqué M. Ramos. C'est pourquoi nous continuons à participer à des événements universitaires clés afin de favoriser l'échange d'idées et d'entrer en contact avec les plus grands penseurs dans ce domaine. »

Les investisseurs de Music.AI comprennent Kickstart, Monashees, Norwest, Goodwater, Toba Capital, Alumni Ventures et Valutia. L'entreprise compte plus de 80 employés basés à Salt Lake City, à New York, en Europe et au Brésil.

À propos de Music.AI

Music.AI est l'un des principaux fournisseurs d'une plateforme d'audio et de musique alimentés par l'IA utilisée par les maisons de disques, les agences, les entreprises technologiques et les développeurs. Plus de 40 millions d'utilisateurs emploient les outils de la plateforme Music.AI pour traiter plus d'un million de minutes d'audio par jour.

