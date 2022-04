Mojito Games lançará P2E mais fácil. Faça o seu pré-registro para "Crypto Ball Z on WEMIX"

Jogo P2E com o estilo de jogo simples do Idle RPG

Aviso de pré-venda de NFT Commanders que aumentam eficiência de mineração

Evento AirDrop com um total de cinco milhões de tokens HERCO

SEONGNAM-SI, Coreia do Sul, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A subsidiária da Joycity, Mojito Games, lançará um novo jogo P2E, "Crypto Ball Z on WEMIX", e está aceitando pré-registros.

O "Crypto Ball Z on WEMIX" é um jogo de tiro móvel fundido com elementos de Idle RPG, que também combina sistemas P2E. Esse é um novo título em que personagens do "Game of Dice", um jogo popular que conquistou os corações de mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo, surgirão para lutar ao lado dos jogadores. É um jogo fácil e divertido para todas as idades.