MolecuLight annonce la présentation de ses avantages cliniques et chirurgicaux en chirurgie plastique reconstructive par le Dr Michael Desvigne lors du 47e symposium annuel JAB Maui Burn & Wound Symposium.

TORONTO, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., chef de file de l'imagerie de fluorescence au point de service pour le traitement des plaies, est heureuse d'annoncer que le Dr Michael N. Desvigne, chirurgien plasticien certifié et clinicien spécialisé dans le traitement des plaies, présentera les avantages cliniques et chirurgicaux de la technologie d'imagerie de fluorescence de MolecuLight lors du 47e symposium annuel JAB Maui Burn & Wound Symposium, qui se tiendra du 25 au 30 janvier 2025. Cet événement de premier plan, qui couvre les dernières avancées en matière de cicatrisation des plaies, de soins aux brûlés et de contrôle des infections, comprendra des présentations par des médecins, des infirmières, des chercheurs et d'autres professionnels de la santé impliqués dans le traitement des lésions des tissus mous et des complications qui y sont liées.

MolecuLight Announces Presentation on the Benefits of Fluorescence Imaging in Surgical Reconstruction by Dr. Michael Desvigne at the JAB Maui Burn & Wound Symposium

Le Dr Desvigne présentera sa recherche décrivant son expérience de l'utilisation de l'imagerie par fluorescence pour la gestion des infections et la préparation du lit de la plaie dans la reconstruction chirurgicale des défauts de la peau. Ses conclusions démontrent comment la plateforme d'imagerie de fluorescence de pointe de MolecuLight a considérablement amélioré la gestion des infections et la préparation du lit de la plaie, conduisant à de meilleurs résultats chirurgicaux et à un rétablissement plus rapide pour les patients souffrant de plaies complexes, mettant en évidence ceux qui subissent des procédures de reconstruction telles que les greffes, les lambeaux et/ou ceux dans lesquels des substituts de peau sont utilisés.

En tant que membre de l'American College of Surgeons (FACS), membre de l'American Society of Plastic Surgeons et expert en médecine hyperbare, le docteur Desvigne travaille aux côtés d'une équipe multidisciplinaire au sein du service de chirurgie plastique et reconstructive, de traitement des plaies et de médecine hyperbare de l'Abrazo Arrowhead Hospital and Wound Clinic à Glendale, en Arizona. L'équipe comprend des hôpitaux affiliés et un large éventail de professionnels de la santé tels que des cliniciens spécialisés dans le traitement des plaies, des hospitaliers, des médecins ID, des infirmières et d'autres spécialistes de la chirurgie tels que des podologues, des chirurgiens vasculaires, des chirurgiens orthopédiques et des chirurgiens généralistes. Grâce à cette approche collaborative et à l'utilisation de la technologie MolecuLight, ils obtiennent des résultats exceptionnels en matière de traitement des infections des plaies et de reconstruction chirurgicale.

Le Dr Desvigne a déclaré : « La possibilité de visualiser l'infection bactérienne en temps réel grâce à la technologie d'imagerie par fluorescence de MolecuLight a changé la donne dans notre pratique clinique. Elle nous permet de prendre des décisions thérapeutiques plus éclairées dans tous les cas de chirurgie, ce qui se traduit en fin de compte par de meilleurs résultats et un rétablissement plus rapide pour nos patients, ainsi que par des soins plus rentables. Je suis impatient de partager ces résultats avec mes collègues lors du symposium JAB Maui et de continuer à faire progresser le domaine du traitement des plaies. »

« Nous sommes honorés que le Dr Desvigne partage ses recherches importantes et ses expériences cliniques avec MolecuLight lors du 47e symposium annuel JAB Maui Burn & Wound », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Ses présentations montreront comment notre technologie d'imagerie par fluorescence transforme la gestion des infections et améliore les résultats pour les patients, dans tous les contextes chirurgicaux et de soins des plaies. De meilleurs résultats se traduisent par une baisse du coût des soins. »

La technologie d'imagerie par fluorescence de MolecuLight est largement reconnue pour sa capacité à détecter et à visualiser les infections bactériennes en temps réel, fournissant aux cliniciens des informations exploitables qui permettent des décisions de traitement plus précises et une guérison plus rapide. L'utilisation intensive de la plateforme MolecuLight par le Dr Desvigne souligne l'impact significatif qu'elle a eu sur l'amélioration des résultats pour les patients qui subissent des soins de plaies complexes et des procédures chirurgicales.

À propos de MolecuLight Inc :

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise les dispositifs d'imagerie des plaies MolecuLight i:X® et DX™. Il s'agit des seuls dispositifs d'imagerie de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Ils fournissent également une mesure numérique précise de la plaie pour une prise en charge complète de la plaie, étayée par des preuves cliniques solides, dont plus de 100 publications évaluées par des pairs.

