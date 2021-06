MolecuLight choisit LMT Surgical comme son nouveau distributeur pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

« Nous sommes ravis de travailler avec LMT Surgical pour apporter le soutien et la formation nécessaires afin de répondre à la demande croissante de notre dispositif au point de service, le MolecuLight i: X , en Australie et en Nouvelle-Zélande », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Nous sommes convaincus que LMT, avec son équipe impressionnante et ses relations solides avec les cliniciens et institutions médicales de premier plan, est le partenaire idéal pour MolecuLight. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer à collaborer avec MolecuLight et de promouvoir le système i:X en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le dispositif MolecuLight i:X complétera parfaitement notre vaste portefeuille de soins des plaies », déclare Daniel Jones, directeur général des ventes et du marketing de LMT Surgical.

LMT rejoint le réseau mondial de distribution de MolecuLight qui distribue et soutient ses produits au niveau international. MolecuLight dispose d'une équipe de vente directe, d'applications cliniques et d'assistance aux États-Unis et au Canada.

Pour bénéficier d'une démonstration de la technologie MolecuLight i:X en Australie ou en Nouvelle-Zélande, veuillez contacter [email protected].

À propos de LMT Surgical

LMT Surgical est un fournisseur de premier plan de produits et de services aux secteurs de l'orthopédie, des soins de la colonne vertébrale, de la neurologie, de la robotique, des plastiques, des produits biologiques, de la médecine sportive et de soins des plaies en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis plus de 20 ans. LMT offre un portefeuille de produits qui couvre la plupart des pathologies et des philosophies requises par ces praticiens médicaux. La société est fière de s'associer aux professionnels de la santé tout au long de leur carrière afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cliniciens et leurs patients.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plate-forme d'imagerie par fluorescence sur de nombreux marchés cliniques. Premier dispositif de MolecuLight disponible sur le marché, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires permettent de disposer d'un appareil d'imagerie portable au point de service pour le marché mondial de soins des plaies, pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lors d'une utilisation en présence de signes et de symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie par fluorescence sur d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont pertinents au niveau mondial, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

