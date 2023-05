MolecuLight in 24 Präsentationen und Postern auf der Jahreskonferenz 2023 der European Wound Management Association (EWMA) vorgestellt

Die weit verbreitete klinische Evidenz durch die Verwendung der MolecuLight-Bildgebungslösung zeigt eine signifikante globale Übernahme und bewährte Nützlichkeit in der Wundversorgung auf.

TORONTO und MILAN, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der Marktführer im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung, die erhöhte Bakterienlasten in Wunden erkennt und lokalisiert, gibt bekannt, dass seine MolecuLight-Wundbildgebungslösung in einer Anzahl von 24 Präsentationen und Postern auf der jährlichen Konferenz der European Wound Management Association (EWMA) 2023 vorgestellt wird. Die Konferenz findet vom 3. bis 5. Mai 2023 in Mailand, Italien, statt. EWMA ist die größte Wundversorgungskonferenz in Europa und eines der größten weltweiten Veranstaltungen für Fachleute in der Wundversorgung. Die Konferenz wird jährlich abgehalten.

24 Presentations & Posters featuring MolecuLight at EWMA 2023

„Wir sind demütig angesichts der Anzahl von Klinikern weltweit, die unser MolecuLight Point-of-Care-Gerät zu einem unverzichtbaren Werkzeug in ihrer Wundversorgungspraxis gemacht haben", so Anil Amlani, Geschäftsführer von MolecuLight. „Die beeindruckende Sammlung von 24 Vorträgen und Postern aus so vielen Einrichtungen weltweit zeigt, wie das MolecuLight-Bildgebungssystem zu einem neuen Standard in der Wundversorgung wird. Diese klinische Evidenz wird in über 75 begutachteten Publikationen widergespiegelt und zeigt den signifikanten Nutzen des MolecuLight i: X ® und DX™ für die klinische Beurteilung, Praxis und Ergebnisse in der Wundversorgung."

„Die MolecuLight-Bildgebungslösung ist ein wichtiges Gerät für Wundversorgungskliniken und hat sich in unseren Kliniken als Standard etabliert. Die Fülle der veröffentlichten klinischen Nachweise, die Verbesserungen bei der Erkennung der biologischen Belastung, eine bessere klinische Entscheidungsfindung und bessere Ergebnisse zeigen, sind ein klarer Beleg für die medizinische Notwendigkeit", so Dr. Thomas Serena, Gründer und medizinischer Leiter der SerenaGroup ® und Autor sowie Präsentator von zwei Vorträgen und Postern, die MolecuLight auf der EWMA 2023 vorstellen. „Es gibt konkrete klinische Vorteile bei der Verwendung von MolecuLight in Verbindung mit einer breiten Palette von Wundversorgungsverfahren in allen Wundversorgungsbereichen. Es ist inzwischen erwiesen, dass die klinischen Anzeichen und Symptome zu kurz greifen und zur willkürlichen Verschreibung von antimikrobiellen Mitteln und Antibiotika beitragen. Wenn die Informationen aus MolecuLight-Bildern zur klinischen Bewertung hinzugefügt werden, können gefährdete Wunden frühzeitig erkannt werden. Dies führt zu einem proaktiven Management bakterieller Infektionen, einer reduzierten Verschreibung von Antibiotika, weniger Infektionskomplikationen und einer schnelleren Heilung."

Die Sammlung von 9 Präsentationen und 15 Postern mit den MolecuLight-Bildgebungsgeräten zeigt, wie die Geräte die klinische Entscheidungsfindung durch ihre digitale Wundmessfunktion, die Erkennung einer hohen bakteriellen Belastung in Wunden am Krankenbett und ihre Fähigkeit zur Überwachung und Verfolgung der Wundgröße und der biologischen Belastung im Laufe der Zeit unterstützen. Die vorgestellten Studien umfassen den gesamten Bereich der Wundversorgung und beinhalten unter anderem:

beschleunigte Wundheilungsergebnisse, wie sie in den Ergebnissen randomisierter kontrollierter Studien (RCT) gezeigt werden,

die Genauigkeit von MolecuLight bei allen Hautpigmentierungen und Arten von chronischen Wunden,

chronischen Wunden, Fluoreszenzgesteuertes Wunddebridement,

neuartige diagnostische Ansätze unter Verwendung von MolecuLight zum Nachweis von wundassoziierten Cellulitis und zur Überwachung unerwarteter oder schwer zugänglicher bakterieller Orte, und

verbesserte Therapietreue und Engagement von Patienten.

Die präsentierten Ergebnisse veranschaulichen die signifikanten klinischen Verbesserungen in mehreren Aspekten der Wundversorgung, die durch die MolecuLight-Plattform ermöglicht werden.

Eine Auswahl der klinischen Poster und Präsentationen, die das MolecuLight i: X und DX auf der jährlichen Konferenz der European Wound Management Association (EWMA) 2023 vorgestellt haben, sind:

(a) Ausgewählte klinische Poster, die das MolecuLight Point-of-Care-Gerät zitieren, umfassen:

AUTOFLOURESZENZ-BILDGEBUNG ALS PRÄDIKTOR FÜR DIE ERGEBNISSE VON KONTAMINIERTEN/INFEZIERTEN DIABETISCHEN GESCHWÜREN

Nicola Riitano , Pisa , Italien



Donnerstag, 4. Mai, 10:00 bis 11:15 Uhr E-POSTER SCREEN 1, DIABETISCHER FUß 2







, , Italien Donnerstag, 4. Mai, 10:00 bis 11:15 Uhr E-POSTER SCREEN 1, DIABETISCHER FUß 2 UNTERSCHÄTZTE BAKTERIELLE BELASTUNG BEI DRUCKGESCHWÜREN: KLINISCHE STUDIEN UND PRAXISERFAHRUNGEN

Charles Andersen , USA



Donnerstag, 4. Mai, 11: 45 bis 13:15 Uhr E-POSTER SCREEN 4, DRUCKGESCHWÜR 1







, Donnerstag, 4. Mai, 11: 45 bis 13:15 Uhr E-POSTER SCREEN 4, DRUCKGESCHWÜR 1 FLUORESZENZBASIERTER NACHWEIS VON BAKTERIELLEN BELASTUNGEN IN CHRONISCHEN WUNDEN UND PERILESIONALER HAUT: EIN VERGLEICH ZWISCHEN EINEM KOMPRESSIONSMULTILAYER-VERBAND UND EINEM ZINKOXID-VERBAND

Alessandra Michelucci , Pisa , Italien



Mittwoch, 3. Mai, 20:48 bis 20:51 Uhr E-Poster zur Anzeige







, , Italien Mittwoch, 3. Mai, 20:48 bis 20:51 Uhr E-Poster zur Anzeige EVALUIERUNG EINES AUTOFLUORESZENZ-SPEKTROMETER-ANALYSEGERÄTS FÜR DIE DIAGNOSE VON WUNDINFEKTIONEN

Aharon Wanszelbaum , Jerusalem, Israel



Mittwoch, 3. Mai, 11:45 bis 13:15 Uhr E-POSTER SCREEN 1, GERÄTE & INTERVENTIONEN







, Mittwoch, 3. Mai, 11:45 bis 13:15 Uhr E-POSTER SCREEN 1, GERÄTE & INTERVENTIONEN FLUORESZENZLICHTENERGIE UND WUNDHEILUNG: EINE NEUE ÄRA?

Carlotta Scarpa , Padova – Italien:

Mittwoch,3. Mai, 11:45 bis 13:15 Uhr E-POSTER-SCREEN 1, GERÄTE & INTERVENTION

(b) Ausgewählte klinische Präsentationen, die das MolecuLight Point-of-Care-Gerät zitieren, umfassen:

Workshop „Wundbildgebung",

Präsentation über MolecuLight von Dr. Valentina Dini (Universität Pisa , Pisa , Italien) und

Dr. Thomas Serena , Gründer, Serena Group, USA



Donnerstag, 4. Mai, 13:00 bis 14:00 Uhr, Room Amber 8







Präsentation über MolecuLight von (Universität , , Italien) und , Gründer, Serena Group, Donnerstag, 4. Mai, 13:00 bis 14:00 Uhr, Room Amber 8 12-WÖCHIGE RCT ZUR BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN DER ROUTINEMÄSSIGEN FLUORESZENZBILDGEBUNG VON BAKTERIEN AUF DIE DFU-HEILUNGSRATEN

Laura Jones , Toronto , Kanada



Freitag, 5. Mai, 13:30 bis 14:30 Uhr, Freie Vortragssitzung: Diabetischer Fuß 5, Room BROWN 1







, , Kanada Freitag, 5. Mai, 13:30 bis 14:30 Uhr, Freie Vortragssitzung: Diabetischer Fuß 5, Room BROWN 1 PATIENTENPERSPEKTIVE: WIE DIE FLUORESZENZBILDGEBUNG VON BAKTERIEN BEI CHRONISCHEN WUNDEN DIE THERAPIETREUE UND EIGENVERANTWORTUNG DER PATIENTEN UNTERSTÜTZT

Charles Andersen , Joint Base Lewis-McChord - Vereinigte Staaten



Donnerstag, 4. Mai, 11:30 bis 12:30 Uhr, Freie Vortragssitzung: Lebensqualität, Room AMBER 7







, Joint Base Lewis-McChord - Vereinigte Staaten Donnerstag, 4. Mai, 11:30 bis 12:30 Uhr, Freie Vortragssitzung: Lebensqualität, Room AMBER 7 EINSATZ EINED BAKTERIELLEN FLUORESZENZBILDGEBUNGSGERÄTS ZUR BAKTERIENDETEKTION UND ANLEITUNG VON WUNDEDEBRIDEMENT

Rosemarie Derwin , Dublin - Irland



Donnerstag, 4. Mai, 08:30 bis 09:30 Uhr, Freie Vortragssitzung: Wundinspektion, Room AMBER 7







, - Irland Donnerstag, 4. Mai, 08:30 bis 09:30 Uhr, Freie Vortragssitzung: Wundinspektion, Room AMBER 7 FLUORESZENZBILDGEBUNG FÖRDERT GRÜNDLICHERE DEBRIDEMENTS VON

BAKTERIEN UND BIOFILM: ECHTWELTDATEN VON 1000 WUNDBERICHTEN IN 36 STAATEN

Laura Jones , Toronto , Kanada, Donnerstag,



4. Mai, 10:00 bis 10:45 Uhr E-POSTER SCREEN 4 WUNDINSPEKTION.

Die vollständige Liste der 24 Vorträge und Poster finden Sie hier:.

Die MolecuLight i: X und DX sind die einzigen bildgebenden Geräte für den Echtzeitnachweis einer erhöhten bakteriellen Belastung in Wunden, die von der FDA zugelassen, mit dem CE-Zeichen versehen und von Health Canada genehmigt sind. Mit klinischen Nachweisen, einschließlich über 75 begutachteten Publikationen, werden die Geräte von führenden Wundversorgungseinrichtungen weltweit eingesetzt.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein privates medizinisches Bildgebungssunternehmen, das seine proprietäre Fluoreszenzbildgebungstechnologieplattform in mehreren klinischen Märkten entwickelt und vermarktet. Die Produktpalette von MolecuLight umfasst kommerzielle Geräte, einschließlich der ™ Fluoreszenzbildgebungssysteme MolecuLight i: X® und deren Zubehör. Es handelt sich um tragbare Point-of-Care-Bildgebungssysteme für die Echtzeit-Detektion und Lokalisierung von bakteriellen Belastungen in Wunden sowie für die digitale Wundvermessung. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Erstattungspfad, der zwei CPT®-Codes für die ärztliche Arbeit umfasst, um„Fluoreszenzbildgebung für das Vorhandensein, den Ort und die Menge von Bakterien" durchzuführen. Darüber hinaus gibt es eine Betriebskostenpauschale für die Krank enhausambulan z (HOPD) und das Ambul ante Chirurgiezentrum durch eine Klassifizierun g der ambulanten Vergütung (APC). Das Unternehmen vermarktet auch seine einzigartige Fluoreszenzbildgebungstechnologieplattform für andere globale Märkte mit relevanten ungedeckten Bedürfnissen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und anderen wichtigen Industriemärkten.

