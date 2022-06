MolecuLight incorporado a las directrices del Consenso de ISWCAP 2022

En las directrices de consenso, el grupo de expertos del ISWCAP señaló que "el papel de la tecnología de diagnóstico es de especial importancia en la identificación de las complicaciones de las heridas quirúrgicas, ya que proporciona un medio objetivo para detectar la infección u otra complicación de la herida quirúrgica sin tener que depender del juicio del médico, es decir, ayuda a eliminar el "factor humano" subjetivo de la identificación y el diagnóstico"10.

El sistema de imágenes de fluorescencia en el punto de atención de MolecuLight se identifica en el consenso debido a su utilidad demostrada para identificar rápidamente y de forma no invasiva las infecciones del sitio quirúrgico:

El grupo de expertos del ISWCAP acordó que las imágenes de fluorescencia en el punto de atención son una tecnología de diagnóstico que podría ser muy beneficiosa para la identificación temprana de las infecciones del sitio quirúrgico y puede ser una herramienta útil para la detección temprana de otras complicaciones de las heridas quirúrgicas 10

El consenso también señala cómo la imagen de fluorescencia se está utilizando para guiar la detección de la actividad patógena y está proporcionando conocimientos útiles y cambiando potencialmente los paradigmas actuales de evaluación y diagnóstico clínico.11 Numerosos estudios han establecido la utilidad de la tecnología de punto de atención MolecuLight en heridas crónicas12, 13 (Le et al, 2020; Price, 2020). "El uso de esta tecnología en la detección de ISQ es un campo emergente que muestra resultados prometedores", señala el consenso. Un ejemplo es "un estudio reciente, ' Uncovering the high prevalence of bacterial burden in surgical site wounds with point-of-care fluorescence imaging '14, que ilustró una sensibilidad 11 veces mayor en la detección de la infección mediante el dispositivo MolecuLight en comparación con los signos y síntomas clínicos únicamente (Sandy-Hodgetts et al, 2021)".11

"Gracias a su capacidad para detectar de forma rápida y fiable la carga bacteriana en el punto de atención, las imágenes de fluorescencia con el dispositivo MolecuLight están en condiciones de cambiar los paradigmas contemporáneos del tratamiento de las heridas posquirúrgicas", afirmó la autora principal, la doctora Kylie Sandy-Hodgetts, fundadora y presidenta inaugural del ISWCAP . "La detección precoz y la prevención de las complicaciones de las heridas quirúrgicas, incluidas las ISM, son las principales áreas de interés del ISWCAP. Para optimizar los resultados de las heridas quirúrgicas es imprescindible contar con una tecnología de diagnóstico novedosa que permita una detección e intervención tempranas. La imagen de fluorescencia en el punto de atención de MolecuLight de la carga bacteriana crítica está a la vanguardia de esa iniciativa tan necesaria."

