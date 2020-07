MolecuLight lance la i:X® Telemedicine Solution pour l'imagerie des bactéries dans les plaies

« Les signes et symptômes habituels de l'infection dans les plaies peuvent être difficiles à identifier à distance, et l'accès à un professionnel expert des soins des plaies au chevet du patient est de plus en plus limité, surtout dans les établissements de soins à long terme et les cliniques de soins à domicile. Les difficultés qui entourent les soins des plaies dans ces contextes se sont intensifiées en raison des restrictions imposées face à la COVID-19 », explique Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Avec le lancement de sa i: X Telemedicine Solution, MolecuLight propose une solution pour l'imagerie diagnostique des plaies en temps réel via la télémédecine, pour fournir des renseignements objectifs supplémentaires et orienter ainsi les soins aux patients, et elle tient lieu de lien important entre le chevet du patient et les médecins hospitaliers chargés du soin des plaies. »

La i:X Telemedicine Solution pour l'imagerie des plaies permet des soins aux patients plus efficaces et plus personnalisés en soutenant les initiatives suivantes :

Trier les patients dans les cliniques de soins à domicile ou les centres de soins à long terme afin d'accélérer l'intervention des médecins hospitaliers chargés du soin des plaies lorsqu'une charge bactérienne inquiétante est détectée dans les plaies du patient. Ce triage permet également de limiter les visites dans les centres de soins des plaies et dans les hôpitaux pour les patients dont les plaies sont bien maîtrisées,

Aider à surveiller les plaies des patients qui ne présentent pas une importante biocharge bactérienne et peuvent ainsi continuer un traitement à distance dans leur cadre actuel,

Surveiller à distance l'efficacité des plans de traitement pour toute la durée du traitement pour garantir la réduction de la biocharge bactérienne, et

Faire en sorte que le professionnel des soins des plaies guide à distance le soignant au chevet du patient quant à la meilleure manière de soigner et de traiter la plaie.

Outre cette nouvelle i:X Telemedicine Solution et la toute récente i:X Sterile Surgical Sleeve, la procédure MolecuLight i:X bénéficie également de nouvelles modalités de remboursement aux États-Unis (à partir du 1er juillet 2020) qui comprend deux codes CPT® (catégorie III) pour le paiement du médecin et de l'établissement pour le service de consultations externes de l'hôpital (HOPD) et le centre de chirurgie ambulatoire (ASC) via une affectation au titre du classement des paiements des soins ambulatoires (APC). Ces nouveaux codes ont été émis respectivement par AMA et CMS, à l'issue d'un examen critique du volume important de données cliniques concordantes, chaque organe reconnaissant la nécessité médicale de cette procédure.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plateforme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. Le premier dispositif disponible sur le marché de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires sont utilisés pour la détection des bactéries et mesure numérique des plaies, et pour fournir un outil diagnostique manuel au point d'intervention pour le marché mondial de soins des plaies. La société commercialise également sa technologie à plateforme d'imagerie par fluorescence unique sur d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont globalement pertinents, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités à l'échelle mondiale via son siège, MolecuLight Inc. (Canada) et ses filiales dans divers pays, MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L., et MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités est appuyée par des équipes locales spécialisées dans les ventes et les applications cliniques de MolecuLight qui fournissent des démonstrations cliniques et dispensent le programme de formation complet de MolecuLight pour soutenir les clients et l'adoption continue du dispositif i:X.

