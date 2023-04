MolecuLight schließt SOC 2® Typ l Audit und Akkreditierung erfolgreich ab

Der erfolgreiche Abschluss des jüngsten Audits zeigt

MolecuLights Engagement für die Datensicherheit

TORONTO, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Lokalisierung und Erkennung erhöhter bakterieller Belastungen in und um Wunden, gab bekannt, dass es die SOC 2 ® Typ I-Vorschriften erfüllt und sein Audit in Übereinstimmung mit den Standards des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) für Systems and Organization Controls (SOC) erfolgreich abgeschlossen hat. Dies ermöglicht es MolecuLight, die Bedürfnisse seiner Kunden weltweit besser zu erfüllen, indem sichergestellt wird, dass die Datenmanagementpraktiken und organisatorischen Kontrollen des Unternehmens den höchsten internationalen Standards entsprechen.

SOC ll

Die Erfüllung der SOC 2 ® -Standards durch MolecuLight bestätigt, dass das Unternehmen Kontrollen implementiert hat, die für die Sicherheit, Verfügbarkeit und Verarbeitungsintegrität der Systeme, die zur Verarbeitung der Benutzerdaten verwendet werden, sowie für die Vertraulichkeit und den Datenschutz der Informationen relevant sind.

„Der Erhalt der SOC 2-Zertifizierung unterstreicht MolecuLights kontinuierliches Engagement für die Sicherheit, Verfügbarkeit und Verarbeitungsintegrität von MolecuLights Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebungstechnologien", sagte Anil Amlani, Geschäftsführer von MolecuLight. „Unsere Zertifizierung zeigt unser Engagement und unsere Geschäftsprozesse, um ein Höchstmaß an Sicherheit, Datenschutz, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit für unsere Kunden zu gewährleisten."

Als Teil des Prozesses zur Erreichung der SOC 2 ® -Konformität hat MolecuLight mit PwC, einem akkreditierten Wirtschaftsprüfer, zusammengearbeitet, um das Design und die betriebliche Effektivität der Kontrollen auf seiner zentralen MolecuLight DX ® -Bildgebungsplattform anhand der anwendbaren Trust Services-Kriterien für Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit zu überprüfen. Dazu gehörten die Betriebssoftware der Bildgebungsplattform, die Art und Weise, wie die Geräte Kunden- und Nutzerdaten verwalten, sowie die Sicherheitsrichtlinien und -verfahren. Im Laufe des Audits zeigte MolecuLight, dass es in der Lage ist, die Daten der Kunden und die Nutzung der Plattform sicher zu verwalten, sowie seine Sicherheitskontrollen und -prozesse.

Die MolecuLight i: X ® und DX sind die einzigen bildgebenden Geräte für die Echtzeit-Erkennung von erhöhter bakterieller Belastung in Wunden, die von der FDA zugelassen und von CE und Health Canada genehmigt sind. Sie verfügen über klinische Nachweise in über 75 von Experten begutachteten Veröffentlichungen mit 1.600 Patienten und werden von führenden Wundversorgungseinrichtungen weltweit eingesetzt.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine patentrechtlich geschützte Plattformtechnologie für fluoreszierende Bildgebung entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Die kommerziellen Geräte von MolecuLight, zu denen die MolecuLight i:X® und DX ™ Fluoreszenz-Bildgebungssysteme und ihr Zubehör gehören, sind Point-of-Care-Handheld-Bildgebungsgeräte für die Echtzeit-Erkennung und Lokalisierung der bakteriellen Belastung in Wunden und digitale Wundmessung. Die in den Vereinigten Staaten durchgeführten MolecuLight-Verfahren profitieren von einem verfügbaren Erstattungspfad, der zwei CPT ® -Codes für die Arbeit des Arztes zur Durchführung von„Fluoreszenzbildgebung für das Vorhandensein, die Lage und die Belastung von Bakterien" und die Bezahlung durch die Einrichtung für H ospital O utpatient D epartment (HOPD) und A mbulatory S urgical C enter (ASC) durch eine A mbulatory P ayment C lassification (APC) umfasst. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Plattformtechnologie für die Fluoreszenzbildgebung auch für andere globale Märkte, in denen ein entsprechender ungedeckter Bedarf in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und anderen industriellen Schlüsselmärkten besteht.

