MolecuLight se voit attribuer un contrat d'approvisionnement fédéral pour le Département des Anciens Combattants des États-Unis

Ce nouveau contrat élargit l'accès des centres de soins des plaies des anciens combattants aux dispositifs sur le lieu de soin MolecuLight i:X® et DX™ qui aident les cliniciens à gérer les infections et à optimiser les résultats

PITTSBURGH, Pennsylvanie, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., leader de l'imagerie de fluorescence bactérienne sur le lieu de soin, a annoncé aujourd'hui que le ministère américain des Anciens combattants lui a attribué un contrat d'approvisionnement fédéral pour ses dispositifs d'imagerie des plaies MolecuLighti:X® et DX™. Le contrat a été attribué dans le cadre du programme de classification fédérale des approvisionnements des anciens combattants (VA FSS) qui soutient les besoins en soins de santé des anciens combattants et d'autres agences du gouvernement fédéral. Le programme VA FSS gère neuf programmes d'attribution multiple pour les équipements médicaux, les fournitures, les produits pharmaceutiques et les contrats de service (FSC 65, 66 et 621). Avec plus de 1 700 contrats et environ 16 milliards de dollars de ventes annuelles, le programme VA FSS permet aux clients fédéraux d'accéder à plus d'un million de produits et services commerciaux de pointe.

MolecuLight Awarded Federal Supply Contract for the US Department of Veterans Affairs

« Les anciens combattants souffrent de tous types de blessures, y compris d'ulcères traumatiques, d'ulcères du pied diabétique et d'ulcères veineux de la jambe, de brûlures et d'infections du site chirurgical, pour n'en citer que quelques-unes, et ils méritent le meilleur traitement pour les aider à diagnostiquer et à traiter leurs conditions, et améliorer leur qualité de vie, a déclaré Anil Amlani , PDG de MolecuLight. La suite de dispositifs MolecuLight est la seule plateforme au lieu de soin ll homologuée par la FDA permettant aux cliniciens de détecter les bactéries nocives liées à l'infection et empêchant la cicatrisation des plaies1-3. Désormais, les cliniciens qui traitent les vétérans peuvent prendre des décisions en temps réel, au chevet du patient, pour guider leur traitement sur la base de résultats concrets et assurer la guérison la plus rapide possible. MolecuLight fournit ses appareils au Département des Anciens Combattants depuis plusieurs années, et ce contrat permettra une adoption à grande échelle et une distribution accélérée de nos appareils dans l'ensemble du programme de traitement des plaies des anciens combattants. Nos vétérans méritent les meilleurs soins! ».

Les dispositifs MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie de classe ll homologués par la FDA, marqués CE et approuvés par Santé Canada disponibles sur le marché pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée à l'intérieur et autour des plaies. Disposant de preuves cliniques irréfutables comprenant plus de 80 publications évaluées par des pairs et portant sur 2 600 patients , ces dispositifs sont utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. est la filiale américaine de MolecuLight Inc. , une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plateforme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. Les dispositifs commerciaux de MolecuLight, qui comprennent les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, sont des dispositifs d'imagerie portatifs sur le lieu de soin pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprend deux codes CPT® pour le travail du médecin afin d'effectuer « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les Services de Consultations Externes des Hôpitaux (SCEH) et les Centres de Chirurgie Ambulatoire (CCA) par le biais d'une Classification de Paiement Ambulatoire (CPA). La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux ayant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Références

1 Xu L, McLennan SV, Lo L, et al. Bacterial load predicts healing rate in neuropathic diabetic foot ulcers (la charge bactérienne prédit le taux de guérison des ulcères neuropathiques du pied chez le diabétique). Diabetes Care. 2007;30(2):378-380.

2 Rahim K, Saleha S, Zhu X, Huo L, Basit A, Franco OL. Bacterial Contribution in Chronicity of Wounds (contribution bactérienne à la chronicité des plaies). Microb Ecol. 2017;73(3):710-721.

3 Armstrong DG, Edmonds ME, Serena TE. Point-of-care fluorescence imaging reveals extent of bacterial load in diabetic foot ulcers (l'imagerie de fluorescence sur le lieu de soin révèle l'étendue de la charge bactérienne dans les ulcères du pied diabétique). Int Wound J. février 2023;20(2):554-566.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2326446/MolecuLight_MolecuLight_Awarded_Federal_Supply_Contract_for_the.jpg

Relations publiques et relations avec les médias, MolecuLight Inc., Tél. +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight.com