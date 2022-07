MolecuLightDX™ remporte le prix de la meilleure innovation du Wound Care 2022 décerné par le journal Wound Management & Prevention

Le WMP fournit des nouvelles et des informations aux professionnels du traitement des plaies, des stomies, de l'incontinence urinaire et des problèmes de peau et de nutrition connexes. Il présente des recherches de pointe, des articles évalués par des pairs et des discussions cliniques sur des sujets pertinents pour le domaine. WMP et le Wound Care Learning Network sont publiés par HMP Global, un leader omnicanal dans le contenu, les événements et l'éducation en matière de santé.

MolecuLightDX a été sélectionné comme lauréat cette année pour son outil innovant permettant de fournir aux cliniciens du monde entier un outil de point de service capable de détecter une charge bactérienne élevée dans les plaies. Sur la base de ses nombreuses preuves et des entretiens avec les cliniciens qui l'utilisent, le dispositif MolecuLight est en train de changer la norme de soins dans le traitement des plaies.

« Wound Management & Prevention est dédié à présenter les meilleures innovations dans le soin des plaies », a déclaré Christiane Odyniec, directrice de la rédaction. « Chaque année, en juillet, le Comité de rédaction du WMP sélectionne les innovations les plus avant-gardistes dans le domaine du traitement des plaies, dans le but de partager des informations pour améliorer les soins aux patients. MolecuLightDX a été sélectionné par notre conseil d'administration pour son caractère avant-gardiste et ses applications pratiques, et nous sommes heureux de reconnaître ainsi MolecuLight Inc. »

En tant que partie intégrante du théâtre d'innovation technologique de WoundCon Summer 2022, WMP organisera un webinaire sur les « Principales innovations en matière de produits et de soins dans le domaine de la gestion et de la prévention des plaies en 2022 », le jeudi 14 juillet à 13h30 HNE. Cinq des produits gagnants seront présentés, y compris le MolecuLightDX.

Dans ce webinaire, le Dr Charles A. Andersen, directeur médical de la Wound Care Clinic et du Limb Salvage Program au Madigan Army Medical Center à Tacoma, dans l'État de Washington, parlera de son expérience avec MolecuLight et de la façon dont cette technologie change sa pratique clinique. « Utiliser MolecuLight a révolutionné notre pratique du soin des plaies et nous permet désormais de prodiguer des soins proactifs », indique le Dr Andersen. « Ça change la donne. »

L'inscription au webinaire est accessible ici .

Les appareils MolecuLight i:X et DX sont soutenus par un large éventail de preuves cliniques montrant comment ils contribuent à informer et à améliorer la prise de décision clinique dans le traitement des plaies. Cette liste de données cliniques comprend plus de 60 publications examinées par des pairs et 1 500 patients traités.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa plateforme technologique d'imagerie fluorescente exclusive sur de multiples marchés cliniques. La suite d'appareils commercialisés par MolecuLight, y compris les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournissent des dispositifs d'imagerie portatifs au point de service pour le marché mondial du traitement des plaies pour la détection et la localisation en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies et pour la mesure numérique des plaies . Les interventions MolecuLight effectuées aux États-Unis peuvent bénéficier d'une procédure de remboursement disponible comprenant deux codes CPT® pour le travail du médecin afin de réaliser « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les services de consultations externes des hôpitaux (HOPD) et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) par le biais d'une classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

