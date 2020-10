MolMed S.p.A devient AGC Biologics S.p.A suite à l'acquisition de juillet

AGC Biologics fournit désormais des services CDMO de thérapie cellulaire et génique de bout en bout

SEATTLE, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Après que sa société mère AGC Inc. ait acquis 100 % des actions de MolMed S.p.A. le 30 septembre 2020, AGC Biologics a annoncé que le nom de l'entité de MolMed a été changé en AGC Biologics S.p.A. Ce centre d'excellence pour les services d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de thérapie cellulaire et génique d'AGC Biologics est situé à Milan, en Italie. Le site de Milan a été la première installation BPF approuvée en Europe pour la fabrication de thérapie génique ex vivo, il et possède une expérience commerciale unique en matière de fabrication, avec deux produits de thérapie cellulaire et génique. AGC Biologics est aujourd'hui l'une des rares CDMO au monde à offrir à la fois la production de plasmides et des services de thérapie cellulaire et génique de bout en bout.

Comme MolMed était une société cotée en bourse, l'acquisition des actions a été réalisée par le biais d'une offre publique d'achat des actions de la société, toutes achevées le 30 septembre, date à laquelle AGC Inc. a acquis 100 % des actions et MolMed S.p.A. a été retirée de la cote de la Bourse de Milan.

« AGC Biologics est très heureux d'offrir désormais des services CDMO de thérapie cellulaire et génique de bout en bout à ses clients actuels et futurs », déclare Patricio Massera, PDG d'AGC Biologics. « Notre nouvelle équipe à Milan apporte une expertise et une expérience approfondies acquises pendant 25 ans dans le développement et la production de thérapies cellulaires et génétiques pour le traitement du cancer et des maladies rares. »

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan au niveau mondial, qui s'engage fermement à fournir un service de la plus haute qualité à ses clients et partenaires. L'entreprise emploie actuellement plus de 1 600 personnes dans le monde entier. Le réseau mondial d'AGC Biologics s'étend sur trois continents, avec des installations conformes aux BPF à Seattle (Washington), Boulder (Colorado), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie) et Chiba (Japon).

AGC Biologics assure un développement et une fabrication de classe mondiale de protéines thérapeutiques à base de mammifères et de microbes, d'ADN plasmidique (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Notre engagement à innover en permanence favorise la créativité technique pour résoudre les défis les plus complexes de nos clients, y compris la spécialisation dans des projets accélérés pour les médicaments orphelins et les maladies rares. Pour en savoir plus, visitez le site www.assentcompliance.com.

