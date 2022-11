Mölnlycke apoia Mês da Prevenção de Lesão por Pressão com programa de combate à doença

Empresa promove alerta junto a profissionais de saúde com visão abrangente da doença

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão é 17 de novembro e a Mölnlycke, empresa líder em curativos que previnem e tratam feridas, reforça a necessidade de falar sobre prevenção de lesão por pressão junto aos profissionais de saúde e à população com o objetivo de evitar problemas maiores aos pacientes e maiores gastos com o tratamento da doença.

A Lesão por Pressão (LP) é um dano localizado na pele e/ou nos tecidos subjacentes, resultantes da pressão ou da pressão combinada ao cisalhamento, usualmente sobre uma proeminência óssea ou relacionadas a um dispositivo médico.

"Precisamos compreender a LP como uma doença que, além de causar danos físicos e emocionais, pode demandar tempo de recuperação prolongado, provocar infecções, que diminuem drasticamente a qualidade de vida, e, inclusive, levar a quadros de sepse e morte", comenta Pedro Schildknecht, CEO da empresa.

No campo hospitalar, o profissional responsável pelo tratamento e prevenção dessas lesões é o enfermeiro. Capacitar profissionais de saúde e instituições da área médica, como hospitais e centros clínicos, sobre os melhores protocolos para prevenir lesões tem sido um foco da empresa. "O tratamento de feridas é algo complexo, logo, a capacitação adequada para prevenção das lesões por pressão é a melhor forma de evitar os altos custos do tratamento e economizar o tempo do profissional envolvido no processo, e, em consequência, garantir mais qualidade de vida aos pacientes e familiares." explica Talita Weber, enfermeira dermatoterapeuta da Mölnlycke.

Desde 2016, A Mölnlycke oferece o programa "Prevenção em Foco", que reúne conteúdos educativos, com validações científicas, e demonstra na prática como pensar em novas estratégias de prevenção. Saiba mais sobre a Lesão por Pressão em: https://www.molnlycke.com.br/educacao/areas-terapeuticas/lesao-por-pressao/

Sobre a Mölnlycke - A Mölnlycke é uma empresa sueca líder de produtos médicos a nível mundial que fornece soluções aos profissionais de saúde para obter os melhores resultados clínicos e oferecer uma boa relação custo-benefício. Com mais de 170 anos no mercado, a companhia opera em mais de 40 diferentes países e distribuiu seus artigos tecnológicos em mais de cem. Seu foco é oferecer os melhores cuidados na prevenção e o tratamento de feridas, gerando conforto aos pacientes.

INFORMAÇÕES À IMPRENSA

Carlos Vinícius Amorim – 11 98483-9063 | [email protected]





FONTE Mölnlycke Health Care Brasil

SOURCE Mölnlycke Health Care Brasil