Momenta, société chinoise leader du secteur de la conduite autonome, reçoit une nouvelle étape de financement d'une valeur de plus d'1 milliard $

PÉKIN, 18 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Momenta, société de conduite autonome basée en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une nouvelle étape de financement auprès d'investisseurs stratégiques leaders du secteur et de fonds gouvernementaux, d'une valeur d'1 milliard $, faisant de Momenta la première société licorne de conduite autonome en Chine.

Les investisseurs existants NIO Capital et Pagoda Investment ont augmenté leurs investissements. Plusieurs investisseurs stratégiques, parmi lesquels Tencent, les fonds gouvernementaux de Shanghai et Suzhou, China Merchants Group et CCB International ont participé à cette étape de financement.

Momenta avait auparavant annoncé la clôture d'une étape de financement B-1 d'une valeur de 46 millions $ menée par NIO Capital, d'une étape B-2 menée par Cathay Capital, d'une étape A menée par Shunwei Capital, ainsi que d'un investissement providentiel de Blue Lake Capital, Sinovation Ventures et Zhen Fund. Depuis sa création, Momenta a attiré des investissements totalisant plus de 200 millions $.

« Cette étape de financement revêt une importance stratégique pour la société », a déclaré Xudong Cao, PDG de Momenta. « Momenta continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires stratégiques des secteurs de l'automobile, de la logistique, des mégadonnées et d'autres domaines connexes. »

Fondée en septembre 2016, Momenta conçoit des systèmes intelligents destinés à la conduite autonome, avec pour objectif de fournir des solutions aux fournisseurs et FEO de niveau 1. Cao a déclaré : « Au cours des deux dernières années, Momenta a traversé trois phases de développement : phase 1 - établissement de plateformes de mégadonnées et d'informatique ; phase 2 - développement d'algorithmes d'apprentissage profond en tant que base pour la perception, la cartographie sémantique HD, ainsi que la planification et le contrôle ; et phase 3 - développement de solutions de conduite autonome multiniveaux destinées à une production de masse pour les scénarios d'autoroutes et urbains. »

Cette année, Momenta a également formé un partenariat stratégique avec le gouvernement de Suzhou, où la société déploiera une flotte de test à grande échelle pour accélérer le développement de la conduite autonome de niveau 4, et soutenir le gouvernement dans le cadre de la construction de systèmes de transports intelligents. Momenta étend son activité vers des FEO internationaux et des fournisseurs de niveau 1.

Momenta possède des experts en apprentissage profond de classe mondiale, parmi lesquels les auteurs des structures de reconnaissance d'images les plus avancées, Faster R-CNN et ResNet, ainsi que les vainqueurs d'ImageNet 2015, d'ImageNet 2017, du MS COCO Challenge, et de nombreuses autres compétitions. L'équipe s'est significativement développée ces deux dernières années, 80 % de l'équipe de Momenta étant composée de chercheurs et de développeurs.

À propos de Momenta

Momenta se positionne en tant que fournisseur de logiciels de niveau 2, et entend créer les cerveaux des automobiles autonomes. Dans ce contexte, le véhicule est considéré comme le « corps », les capteurs embarqués représentent les « yeux et les oreilles », et le logiciel qui fournit la planification de la trajectoire et le contrôle basés sur les informations générées par la perception constitue le cerveau, que Momenta proposera aux fournisseurs automobiles de niveau 1 pour les clients FEO.

La clé pour aboutir à la conduite autonome consiste à garantir un niveau élevé de sécurité et de fiabilité. Momenta résout ce problème en créant et en utilisant une boucle fermée de rétroaction composée de mégadonnées, d'IA et de solutions. Momenta développe de manière indépendante un ensemble complet de logiciels basés sur l'apprentissage profond pour la perception, la cartographie sémantique HD, et la planification des trajectoires axée sur les données, qui permet d'aboutir à une autonomie complète.

Grâce aux données recueillies à partir des canaux d'externalisation ouverte, Momenta a développé ses algorithmes d'apprentissage profond pour la perception, les cartes sémantiques HD et la planification.

Basés sur nos algorithmes d'apprentissage profond, Momenta a développé des solutions de conduite autonome multiniveaux destinées à la fois au marché de l'après-vente et de la pré-installation.