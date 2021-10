Momentum Dynamics devient un membre clé de CharIN

Momentum apportera des informations sur les normes et les meilleures pratiques des applications de recharge inductive pour véhicules électriques légers et lourds basées sur des systèmes clients commercialisés opérant en Europe et en Amérique du Nord

MALVERN, Pennsylvanie, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- CharIN annonce que Momentum Dynamics se joint à eux en tant que membre principal. Selon Andy Daga, PDG et fondateur de Momentum : « Nous sommes ravis de devenir un membre clé de CharIN et de pouvoir contribuer à une technologie de charge inductive entièrement automatique conforme à la norme CCS qui devrait accélérer l'adoption de tous les types de véhicules électriques à tous les niveaux de puissance. Il existe une demande croissante de recharge inductive entièrement automatisée pour les flottes, les véhicules de tourisme, les véhicules industriels et les véhicules autonomes. Nous voulons nous assurer que l'évolution naturelle de la capacité technique reste sécurisée, efficace et conforme à la norme CCS que CharIN a promue avec tant de succès. »

Le système haute puissance de Momentum est conforme aux limites d'émission de champ magnétique CE et ICNIRP. De plus, la société a commercialisé avec succès une technologie de charge inductive mature à des clients qui peut fonctionner sur tous les types de véhicules, tous les OEM et tous les niveaux de puissance. Cela inclut un système modulaire qui peut être adapté de manière rentable à n'importe quel domaine d'application des véhicules électriques. Selon A. Daga : « Il ne s'agit pas seulement d'une solution pour les voitures particulières, mais aussi pour tous les types de véhicules commerciaux et de flotte, en particulier lorsqu'il existe un besoin d'utilisation élevée, de fiabilité et de réduction des coûts d'exploitation ».

La charge inductive modulaire promet d'accélérer l'un des principaux objectifs de CharIN : connaître le développement de systèmes de charge de classe mégawatt. Lorsqu'elle est actionnée automatiquement, la charge inductive soulage les opérateurs de nombreux obstacles techniques et préoccupations des utilisateurs en lien avec les chargeurs conducteurs à ces niveaux de puissance très élevés. De plus, les chargeurs inductifs modulaires permettent une interopérabilité et un partage fluides des chargeurs sur tous les types de véhicules électriques.

La charge inductive est un objectif de CharIN depuis sa création. Momentum est en discussion avec CharIN depuis un certain temps et cette annonce représente une opportunité sans précédent de faire avancer plus rapidement la mission de CharIN.

La recharge sans fil permet aux flottes de toujours avancer

La recharge inductive pour véhicules électriques permet une recharge automatique pendant les opérations ininterrompues du véhicule. Si vous conduisez un véhicule électrique personnel, vous pouvez le charger sans réfléchir ; la charge commence sans avoir besoin de badge ou d'appuyer sur un bouton. Elle est lancée dès que vous vous garez. Si vous êtes un exploitant de flotte, peu importe le nombre de véhicules au travail, leur fonctionnement ne sera pas affecté par l'opération de recharge. Vous pouvez étendre l'autonomie en chargeant le long d'un itinéraire, automatiquement par tous les temps. Alternativement, si vous opérez à partir d'un dépôt, d'un port ou d'un centre de distribution, la fiabilité s'améliorera, car votre routine opérationnelle ne sera pas perturbée et le défi de la gestion des câbles sera éliminé.

À propos de CharIN

CharIN est la principale association mondiale avec plus de 200 membres dédiés à la promotion de normes mondiales pour la recharge de véhicules de toutes sortes en mettant l'accent sur l'interopérabilité. L'organisation sert également de forum aux fournisseurs, aux OEM et aux flottes pour collaborer sur les meilleures pratiques en matière d'infrastructure de recharge de véhicules.

À propos de Momentum Dynamics

Momentum Dynamics est un développeur de technologie originale, leader sur le marché des systèmes de recharge efficaces, automatiques et sans fil pour les industries de l'automobile, du transport et de la logistique avec la technologie du monde réel en opération qui prouve la capacité et le besoin d'une recharge automatique et rapide des véhicules électriques.

