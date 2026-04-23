- Fortaleciendo la colaboración entre China y Alemania: Mom's Garden presenta su nuevo producto de colágeno en CICPE

Mom's Garden lanza su nuevo producto de colágeno óseo en CICPE

HAINAN, China, April 23, 2026 /PRNewswire/ -- El 13 de abril, la 6ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE) se inauguró con gran éxito en Hainan. La marca alemana especializada en salud ósea Mom's Garden presentó su última innovación, "iFlex", haciendo un debut de alto perfil para abordar las necesidades de salud cada vez más sofisticadas de los consumidores chinos.

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En el pasado, el cuidado articular tradicional solía centrarse en el alivio superficial de los síntomas. El equipo de I+D de Mom's Garden ha identificado que la causa principal de los problemas articulares reside en el deterioro de la estructura del cartílago. El nuevo producto "iFlex", desarrollado a partir de una fórmula alemana patentada, actúa sobre las respuestas inflamatorias y las interrumpe, a la vez que repara profundamente la red de fibras de colágeno del cartílago, funcionando como una "estructura de acero". Esto permite un doble efecto: abordar las causas fundamentales y restaurar la integridad estructural.

"El dolor articular limita la capacidad de las personas para alcanzar una mejor calidad de vida", afirmó Olga Stepanko, directora global de marca de Mom's Garden. "El objetivo final de la innovación científica no debe ser solo recopilar datos, sino empoderar a las personas con una verdadera libertad de movimiento".

Basándose en iniciativas previas como las Recomendaciones de Expertos sobre Salud Ósea y Articular para Adultos de Mediana Edad y Mayores, la marca demostró su compromiso con la evidencia científica y la adaptación local en China mediante actividades como mesas redondas durante la exposición. De cara al futuro, Mom's Garden seguirá profundizando la colaboración en I+D entre China y Alemania, optimizando su cartera de productos basados en evidencia y acelerando su estrategia de desarrollo local.