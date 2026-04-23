Approfondissement de la collaboration entre la Chine et l'Allemagne : Mom's Garden présente un nouveau produit à base de collagène au CICPE

Mom's Garden présente un nouveau produit à base de collagène osseux au CICPE

HAINAN, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 13 avril, la 6e Exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE) s'est ouverte en grande pompe à Hainan. La marque allemande Mom's Garden, spécialisée dans la santé osseuse, a dévoilé sa dernière innovation, "iFlex", qui fait une entrée remarquée pour répondre aux besoins de santé de plus en plus sophistiqués des consommateurs chinois.

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Dans le passé, les soins articulaires traditionnels se concentraient souvent sur le soulagement des symptômes en surface. L'équipe R&D de Mom's Garden a identifié que la cause première des problèmes articulaires réside dans la détérioration de la structure du cartilage. Le nouveau produit "iFlex", développé à partir d'une formule allemande brevetée, cible et interrompt les réponses inflammatoires tout en réparant en profondeur le réseau de fibres de collagène à l'intérieur du cartilage - fonctionnant comme une "charpente métallique". Cela permet de traiter les causes profondes et de restaurer l'intégrité structurelle.

« Les douleurs articulaires empêchent les gens d'aspirer à une meilleure qualité de vie, » a déclaré Mme Olga Stepanko, responsable mondiale de la marque Mom's Garden. « L'objectif ultime de l'innovation scientifique ne devrait pas être de fournir uniquement des données, mais de permettre aux individus de jouir d'une véritable liberté de mouvement.»

S'appuyant sur des initiatives antérieures telles que les recommandations des experts sur la santé des os et des articulations pour les adultes d'âge moyen et les personnes âgées , la marque a encore démontré son engagement en faveur des preuves scientifiques et de la localisation en Chine par le biais d'activités telles que des tables rondes pendant l'exposition. À l'avenir, Mom's Garden continuera d'approfondir la collaboration entre la Chine et l'Allemagne en matière de recherche et de développement, d'optimiser son portefeuille de produits fondés sur des données probantes et d'accélérer sa stratégie de développement local.

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