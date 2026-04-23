Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland: Mom's Garden stellt auf der CICPE ein neues Kollagenprodukt vor

Mom's Garden stellt auf der CICPE ein neues Produkt mit Knochenkollagen vor

HAINAN, China, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 13. April wurde die 6. China International Consumer Products Expo (CICPE) in Hainan feierlich eröffnet. Die deutsche Fachmarke für Knochengesundheit Mom's Garden hat ihre neueste Innovation "iFlex" vorgestellt und damit ein öffentlichkeitswirksames Debüt gegeben, um die zunehmend anspruchsvollen Gesundheitsbedürfnisse der chinesischen Verbraucher zu erfüllen.

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In der Vergangenheit konzentrierte sich die traditionelle Gelenkbehandlung häufig auf die Linderung oberflächlicher Symptome. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Mom's Garden hat herausgefunden, dass die Hauptursache für Gelenkprobleme in der Verschlechterung der Knorpelstruktur liegt. Das neu eingeführte "iFlex", das auf der Grundlage einer patentierten deutschen Formel entwickelt wurde, zielt auf Entzündungsreaktionen ab und unterbricht sie, während es das Kollagenfasernetz im Knorpel tiefgreifend repariert - es funktioniert wie ein "Stahlgerüst". Dies ermöglicht eine doppelte Wirkung: die Beseitigung der Ursachen und die Wiederherstellung der strukturellen Integrität.

"Gelenkschmerzen schränken die Menschen in ihrem Streben nach einer besseren Lebensqualität ein", sagte Olga Stepanko, Global Brand Manager bei Mom's Garden. "Das ultimative Ziel wissenschaftlicher Innovation sollten nicht nur Daten sein, sondern dem Einzelnen eine echte Bewegungsfreiheit ermöglichen."

Aufbauend auf früheren Initiativen wie den Expert Recommendations on Bone and Joint Health for Middle-aged and Older Adults hat die Marke ihr Engagement für wissenschaftliche Erkenntnisse und die Lokalisierung in China durch Aktivitäten wie Rundtischforen während der Messe weiter unter Beweis gestellt. Mit Blick auf die Zukunft wird Mom's Garden die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland im Bereich Forschung und Entwicklung weiter vertiefen, sein evidenzbasiertes Produktportfolio optimieren und seine lokalisierte Entwicklungsstrategie beschleunigen.

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