Mondelez International avança nas metas de impacto

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Mondelez International atingiu importantes avanços frente a sua meta de impacto até 2020. Os resultados alcançados em 2017 foram divulgados hoje no Relatório Impact for Growth que detalha o progresso obtido em agricultura sustentável, pegada ambiental e programas que incentivam estilo de vida e nutrição saudáveis. Além disso, também ilustra como as metas de impacto da companhia estão alinhadas e dão suporte às metas do programa de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030.

"Criar um impacto positivo no planeta e nas comunidades em que estamos presentes faz parte de nossos valores e nos define como empresa", diz Dirk Van de Put, presidente e CEO da Mondelez International. "Estamos produzindo nossos snacks de forma mais sustentável, com menos gasto de energia, geração de resíduos e uso de água. Também escolhemos as fontes dos ingredientes e matéria prima de nossos produtos pensando em contribuir para redução do desmatamento em nossa cadeia de suprimentos. Além disso, estamos capacitando agricultores e investindo em comunidades e programas que ajudam a melhorar o bem-estar das crianças e suas famílias".

Destaques do progresso:

Sustentabilidade:

Redução de 10% das emissões de CO2 nas fábricas

Redução de 25% no uso de água nos locais onde a água é mais escassa.

Eliminação de 53.500 toneladas de embalagens

Promoção de práticas ambientalmente sustentáveis na produção de trigo em toda a Europa por meio do programa de trigo sustentável Harmony, atingindo redução de 20% no uso de pesticidas.

Expansão do compromisso sustentável com o programa Harmony na União Europeia, de utilizar 100% de trigo sustentável até 2022.

Manutenção de 100% de meta de óleo de palma (RSPO - Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável); com 96% por cento de seu óleo de palma rastreável de volta para o moinho.

Utilização de ovos livres de gaiolas atingiu o nível global de 15%. A meta é chegar a 100% nos EUA e Canadá até 2020 e no resto do mundo até 2025.

Well Being Snacks:

Desenvolvimento das marcas de bem-estar com o dobro da taxa do portfólio base.

Entrega de 12,8% da receita proveniente de lanches em porções controladas - embalados individualmente e com 200 calorias ou menos; dentro da meta para chegar a 15% até 2020.

Redução de sódio em 1,4% no portfólio total de lanches e 2% em Oreo globalmente; redução de 13% da gordura saturada nos bolos Barni, em 2% e 3% respectivamente nos biscoitos Ritz e TUC; redução de 1% do açúcar globalmente em BelVita e de 5% em Chocolates Green & Black.

Dobramos a quantidade de grãos integrais em crackers do Club Social na América Latina.

Segurança:

Redução do total de incidentes registráveis em 33% e da taxa total de incidentes em 27% para todos funcionários.

Certificado de 91% dos fabricantes externos e 98% dos fornecedores, de acordo com a Fundação para a Certificação de Segurança Alimentar 22000, respeitado sistema global de segurança alimentar.

Comunidades:

Alocação de mais de US$ 45 milhões em parcerias comunitárias para promoção de estilo de vida saudável, impactando as vidas de 1,5 milhão de crianças em 18 países, ampliando conhecimento sobre nutrição, incentivo e oportunidade para prática de atividade física e acesso a frutas e vegetais frescos.Para ler um resumo rápido, visite https://bit.ly/2Lcqh9RPara o relatório completo https://bit.ly/2PmUlD3E para um infográfico detalhando o progresso, visite https://bit.ly/2vZZJUN

Sobre a Mondelez International no Brasil – A Mondelez International, Inc. (NASDAQ : MDLZ ), está construindo a melhor empresa de snacks do mundo, com uma receita anual em 2017 de aproximadamente US$ 26 bilhões. Criando mais momentos de alegria em cerca de 160 países, a Mondelez International é líder mundial em biscoitos, chocolates, gomas, balas e bebidas em pó. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelez International se orgulha de ser membro da Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 e do Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Visite www.mondelezinternational.com/br

