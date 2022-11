Mondiali Qatar 2022: Brasile campione della sostenibilità digitale

La ricerca di Karmametrix.com svela le emissioni di CO2 dei siti web delle nazionali ai mondiali di calcio: Brasile 1° per sostenibilità digitale. L'Italia sarebbe stata 15°.

MILANO, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Chi vincerà la coppa del mondo 2022? Per ora non lo sappiamo, ma dal punto di vista della sostenibilità web, il mondiale di calcio della sostenibilità digitale va al Brasile. Ogni pagina web inquina emettendo CO2; per aumentare la consapevolezza sul tema della "digital pollution", KarmaMetrix.com ha misurato le emissioni di CO2 delle home page dei siti delle squadre qualificate alla Coppa del Mondo di calcio FIFA in Qatar, simulando il tabellone dei mondiali, con i gironi e gli incroci esattamente come saranno in Qatar.

Tra le squadre qualificate al prossimo campionato mondiale in Qatar, il sito della federazione di calcio del Brasile è quello più eco sostenibile (55 kg di Co2 l'anno*), seguito da Danimarca e Germania (111 kg di Co2 l'anno* ciascuna) a completare il podio a pari merito. Tra i meno virtuosi invece troviamo all'ultimo posto della classifica di sostenibilità digitale gli Stati Uniti (6.655 kg di Co2 l'anno*), seguiti da Canada (4.521 kg di Co2 l'anno*) e Svizzera (1.323 kg di Co2 l'anno*).

L'Italia invece, se avesse partecipato ai mondiali, si sarebbe posizionata al 15° posto, con un 388 kg di CO 2 emessa.

"Il calcio è un fenomeno globale. Con il mondiale di calcio della sostenibilità digitale vogliamo aumentare la consapevolezza che anche il web inquina e contribuisce al cambiamento climatico che colpisce ogni angolo del nostro pianeta" commenta Ale Agostini, fondatore di Karma Metrix. "In questi giorni si svolge la COP 27 in Egitto e si parla poco del Web, che nel suo complesso è il 4° paese al mondo in termini di emissioni CO2. Fare oggetti digitali più efficienti e eco-sostenibili significa contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Il calcio e lo sport possono contribuire e dare l'esempio."

Karma Metrix è il 1° percorso di sostenibilità digitale scelto dai grandi brand che misura, compara e migliora l'impatto ambientale di un sito web. La misurazione avviene attraverso un innovativo algoritmo (patent pending)che prende in considerazione molteplici elementi «on-page» della pagina web che impattano sull'efficienza energetica. Ogni pagina analizzata viene comparata con un benchmark di riferimento. Il miglioramento infine avviene attraverso l'individuazione delle aree di efficienza energetica a livello di pagina e sito.

*Metodologia: La misurazione è stata effettuata con lo strumento Karmametrix.com sulle homepage delle federazioni delle squadre che hanno avuto accesso alla fase finale dei mondiali di calcio. La misurazione è stata effettuata tra il l'1 e il 4 novembre 2022, ipotizzando 120.000 visualizzazioni in un anno. Le emissioni misurate possono variare nel tempo sulla base di vari fattori, come dispositivo e browser. Per motivi tecnici legati ai siti, non è stato possibile effettuare la misurazione sui siti delle federazioni di Messico, Uruguay e Corea del Sud.

L'elenco della pagine web analizzate e tutta la metodologia è disponibile a questo indirizzo: https://karmametrix.com/sostenibilita-web/qatar-2022-world-cup-brazil-champion-of-digital-sustainability/

