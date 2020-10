Mondly cria parceria com a Oxford University Press para apresentar um módulo aprimorado de aprendizagem da língua inglesa em 33 idiomas

A colaboração entre a Mondly e a OUP permite o aprendizado, a avaliação e a realização de testes de proficiência do idioma inglês em 33 línguas, incluindo algumas menos comuns, como o dinamarquês, persa e hebraico. O novo módulo oferece suporte de aprendizagem facilmente acessível com acesso a mais de 3.500 perguntas diferentes e 108 diferentes testes de proficiência do idioma inglês para cada um dos idiomas inclusos na parceria.

Como parte deste módulo, a partir de agora, a Mondly terá aulas baseadas nos testes do Oxford Practice Grammar e no Oxford 3000 e com relatórios alinhados com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR) nos níveis B2, B1 e A2. Estes testes são baseados nas diretrizes do CEFR e integrados nos tópicos pré-existentes da Mondly.

"Estamos muito animados com essa parceria com a OUP, pois poderemos oferecer conteúdo e testes de seus recursos de aprendizagem do idioma inglês reconhecidos mundialmente. "Hoje, há mais de 1,5 bilhão de pessoas aprendendo inglês no mundo, incluindo mais de 25% de nossos usuários. A Mondly e a OUP são o time ideal para dar suporte completo e permitir que sigam sua jornada de aprendizagem"

"Estamos muito satisfeitos com a colaboração com a Mondly, que vem buscando soluções inovadoras para o aprendizado de idiomas há muitos anos", disse Harry Cunningham, gerente de parcerias e inovação da Oxford University Press. "Melhorar a educação em todo o mundo e trabalhar com parceiros fornecendo nosso conteúdo especializado líder para ajudar mais alunos a ter acesso aos recursos que precisam é fundamental para que possamos cumprir com nossa missão"

Sobre a Mondly

Mondly é uma plataforma de aprendizagem de idiomas on-line que permite que mais de 60 milhões de pessoas de 190 países aprendam 41 idiomas. Lançada em 2014, logo se tornou um aplicativo líder no espaço móvel, chegando ao primeiro lugar em educação na maioria dos países europeus, América Latina e Ásia.

Aclamado internacionalmente por veículos como Business Insider, CNN e Forbes, foi o primeiro aplicativo a lançar experiências em realidade virtual e aumentada para o aprendizado de idiomas, apresentando reconhecimento de voz e tecnologias de chatbot inovadoras. O aplicativo Mondly recebeu prêmios de "Aplicativo do ano" pelo Facebook, "Melhor Novo Aplicativo" pela Apple, e "Escolha do Editor" pelo Google Play.

Sobre a Oxford University Press

A Oxford University Press (OUP) é um departamento da Universidade de Oxford. Com suas publicações mundiais, promove o objetivo da universidade de trazer excelência em pesquisas, conhecimento e educação. A OUP é a maior editora universitária do mundo, com a mais ampla presença global.

Muitos a conhecem por seu programa de publicação diverso, que inclui trabalhos acadêmicos em todas as disciplinas acadêmicas, bíblias, música, livros didáticos para escolas e faculdades, livros infantis, materiais para ensino do inglês como língua estrangeira, livros de negócios, dicionários, livros de referência e revistas acadêmicas.

