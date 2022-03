Mondly offre des cours de langue gratuits sur mobile à des millions de réfugiés ukrainiens

Soucieuse de venir en aide aux personnes en situation de détresse, Mondly, l'application d'apprentissage des langues, s'est engagée à aider tous les Ukrainiens affectés à communiquer avec des personnes d'autres nationalités. L'application a débloqué son contenu premium pour les ressortissants ukrainiens et propose des cours pour 25 langues européennes, notamment l'anglais, le polonais, l'allemand et le roumain. Dès maintenant, les réfugiés ukrainiens peuvent facilement accéder à toutes les leçons en choisissant simplement l'ukrainien comme langue maternelle dans l'application.

« C'est vraiment déchirant de voir ce qui se passe en Ukraine en ce moment. J'ai passé un mois à Kiev l'année dernière et j'ai appris à connaître les Ukrainiens, leur culture et leur langue. Ce sont des gens si chaleureux et accueillants, et ils méritent tellement mieux que ce qui se passe actuellement. Je suis fier de pouvoir offrir les services d'apprentissage des langues de Mondly gratuitement à tous les Ukrainiens, compte tenu de la situation actuelle », a déclaré Alexandru Iliescu, PDG et cofondateur de Mondly.

« Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui propagent cette bonne nouvelle pour aider les personnes qui pourraient tirer parti de Mondly. Maintenant, plus que jamais, les langues peuvent contribuer à l'amitié et à la paix dans le monde. »

Mondly met l'accent sur des sujets pratiques et des conversations de la vie quotidienne pour permettre à chacun de n'apprendre que ce qui compte le plus et de parler couramment plus rapidement. L'application enseigne tout, des conversations de base au contenu commercial pour le perfectionnement personnel et la formation de la main-d'œuvre. Son vaste portefeuille linguistique propose également des cours d'ukrainien dans 25 langues européennes. Les Polonais, les Roumains ou les Allemands peuvent tous apprendre l'ukrainien dans leur langue maternelle s'ils souhaitent accueillir les réfugiés ou simplement leur réserver un accueil chaleureux.

Pour télécharger l'application Mondly, rendez-vous sur le site : https://www.mondly.com/app

À propos de Mondly

Élue « Application de l'année » par Facebook, « Meilleure nouvelle application » par Apple et « Choix des éditeurs » par Google Play, Mondly est une plateforme d'apprentissage des langues de premier plan qui compte 100 millions d'apprenants dans le monde. Lancée en 2014, elle est rapidement devenue une application leader dans l'espace mobile, atteignant la première place dans le domaine de l'éducation dans la plupart des pays européens, en Amérique latine et en Asie. Selon Statista, Mondly figure actuellement dans le Top 5 des applications d'apprentissage des langues dans le monde sur la base du nombre de téléchargements.

