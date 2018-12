MonetaWeb resolve problema do Portal do Locador para emitir boletos registrados

RECIFE, Brasil, 24 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- O sistema de gestão financeira MonetaWeb foi implantado no Portal do Locador, para solucionar problemas que a empresa estava enfrentando para fazer a geração de boletos, pois desde que a compensação tornou-se unificada somente são permitidos transacionar boletos na modalidade de cobrança registrada.

Na prática, esse acordo de parceria significa poupar os transtornos, pois se um cliente final tentar pagar um boleto sem registro na "boca do caixa" ou em um caixa eletrônico, ele não conseguirá realizar a operação. O pagamento será recusado pela instituição recebedora. Ratificando, somente será pago se a leitura do código de barras identificar que o boleto já foi registrado previamente.

A novidade é que mais de duas dezenas de empresas, estarão resguardadas com a segurança e praticidade que o sistema MonetaWeb proporciona para os clientes. Além da emissão de boletos também serão contemplados com outras inúmeras funcionalidades do sistema, como, pagamentos e armazenamento de dados em nuvem.

A parceria do Portal do Locador com o Sistema de Gestão financeira MonetaWeb resolve o problema na emissão de boletos já dentro do padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), que determinou que a partir de 2018, por conta da Nova Plataforma de Cobrança, todos deverão emitir boleto registrado. Inclusive, uma das principais características do MonetaWeb é a capacidade de atualização, a equipe do suporte está sempre atenta para as modificações tanto tecnológicas para melhoria do funcionamento, quanto da legislação (caso dos boletos). Por meio desse software, as empresas associadas podem reorganizar as finanças em forma de relatórios, os quais apontam para os principais gargalos da atividade e movimentação financeira permitindo que sejam tomadas ações práticas, voltadas à melhoria.

O MonetaWeb é um sistema inteligente desenvolvido pela pioneira empresa de tecnologia da informação BisaWeb,o software em pauta abrange todas as áreas necessárias para a organização de uma empresa, no que diz respeito ao setor de finanças, salientando que, quando utilizado não consome memória do computador ou notebook, dá pra ser acessado de qualquer aparelho com internet e é bastante seguro, os dados da empresa são salvos em nuvem sem limites de armazenamento, podendo ser acessado de qualquer lugar basta possuir uma plataforma com internet e a autorização para completar o login, pois existem várias etapas de verificação e segurança.

E pagando de Fernando Sabino "de tudo ficaram três coisas" todo trabalho conta com o acompanhamento e apoio de suporte da BisaWeb, a modalidade de Boleto Registrado é uma das funcionalidades mais eficientes do MonetaWeb e essa parceria com certeza trará o sucesso para as empresas associadas.



Serviço:

MonetaWeb: Sistema de Gestão Financeira | Completo, Integrado e na Nuvem

Gestão de Contas a Pagar, Contas a Receber e Controle Caixa-Bancário. Geração de Boletos, Digitalização dos Movimentos; Saldos e Movimentos sempre atualizados

Acesse: www.monetaweb.com.br ou ligue: (81) 3312-7070

Contato:

Portal do Locador

Fone: (81) 99312-2709

FONTE Portal do Locador

SOURCE Portal do Locador